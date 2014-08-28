План набору до військових ВНЗ виконано на 97,3 відсотка

Про це сьогодні, 28 серпня, повідомив директор Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України генерал-майор Ігор Толок під час брифінгу на тему: «Військова освіта. Особливості вступної кампанії».

За його словами, вступна кампанія до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів організовувалася і проводилася згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України у 2014 році, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України 29 жовтня 2013 року № 1510 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1855/24387 (із змінами).

Генерал-майор Ігор Толок нагадав, що до ВВНЗ мають право вступати на навчання громадяни України з числа цивільної молоді віком від 17 до 21 року, у тому числі ті, кому 17 років виповнюється у рік вступу на навчання, а також військовослужбовці та військовозобов’язані віком до 23 років.

"Враховуючи складну ситуацію в державі, яка склалася до початку вступної кампанії, її було проведено у два етапи. Вступні випробування (конкурс сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання у ВВНЗ проводився в період з 24 по 31 липня із зарахуванням на навчання 1 серпня. Вступники, окрім трьох предметів ЗНО складали випробування з фізичної підготовки та проходили психологічне обстеження та медичну комісію", — повідомив директор Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України.

За словами генерал-майора Ігоря Толока, кількість охочих отримати військову освіту збільшилась.

"З числа цивільної молоді заяви до ВВНЗ та ВНП ВНЗ подало на 13,7 відсотків більше ніж у минулому році. Кількість осіб жіночої статі, які виявили бажання стати військовими, у порівнянні з минулим роком збільшилась теж майже вдвічі", - повідомив Толок.