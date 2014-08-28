План набору до військових ВНЗ виконано на 97,3 відсотка
Кількість охочих отримати вищу військову освіту помітно збільшилась.
Про це сьогодні, 28 серпня, повідомив директор Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України генерал-майор Ігор Толок під час брифінгу на тему: «Військова освіта. Особливості вступної кампанії».
За його словами, вступна кампанія до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів організовувалася і проводилася згідно з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України у 2014 році, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України 29 жовтня 2013 року № 1510 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1855/24387 (із змінами).
Генерал-майор Ігор Толок нагадав, що до ВВНЗ мають право вступати на навчання громадяни України з числа цивільної молоді віком від 17 до 21 року, у тому числі ті, кому 17 років виповнюється у рік вступу на навчання, а також військовослужбовці та військовозобов’язані віком до 23 років.
"Враховуючи складну ситуацію в державі, яка склалася до початку вступної кампанії, її було проведено у два етапи. Вступні випробування (конкурс сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання у ВВНЗ проводився в період з 24 по 31 липня із зарахуванням на навчання 1 серпня. Вступники, окрім трьох предметів ЗНО складали випробування з фізичної підготовки та проходили психологічне обстеження та медичну комісію", — повідомив директор Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України.
За словами генерал-майора Ігоря Толока, кількість охочих отримати військову освіту збільшилась.
"З числа цивільної молоді заяви до ВВНЗ та ВНП ВНЗ подало на 13,7 відсотків більше ніж у минулому році. Кількість осіб жіночої статі, які виявили бажання стати військовими, у порівнянні з минулим роком збільшилась теж майже вдвічі", - повідомив Толок.