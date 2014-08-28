У військових ВУЗах використовуватимуть практичний досвід АТО

Про це сьогодні, 28 серпня, повідомив директор Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України генерал-майор Ігор Толок під час брифінгу на тему: «Військова освіта. Особливості вступної кампанії».

"З початком проведення антитерористичної операції на сході країни в Міністерстві оборони та Генеральному штабі ЗС України були створені групи науковців, які безпосередньо знаходяться у зоні проведення операції. Провідні фахівці аналізують і виробляють методичні рекомендації, навчальні матеріали, які негайно передаються до навчальних закладів, а вже тут, у Києві, їх аналізують і передають до навчальних закладів", - розповів Толок.

За його словами, з метою оперативного та адекватного реагування на події, що відбуваються під час проведення АТО, організовано забезпечення вищих військових навчальних закладів інформаційними матеріалами, пов’язаними з досвідом застосуванням Збройних Сил в проведенні антитерористичної операції.

"До навчальних планів і програм будуть внесені зміни, я думаю, це піде на користь нашим курсантам. А враховуючи те, що й викладацький склад приймає участь в АТО, і на власному досвіді зна,є як зараз готувати курсантів, то я думаю, що це матиме позитивний ефект, в плані навчання наших курсантів та слухачів", - розповів генерал-майор.