В Україну з Польщі надійшла гуманітарна допомога

11:27, 29 серпня 2014
Військо
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Гуманітарний вантаж перетнув українсько-польський кордон, пройшов розмитнення і прибув до однієї із військових частин забезпечення Збройних Сил України.

mil.gov.ua

Надання гуманітарної допомоги від польських колег є результатом угоди, підписаної 14 серпня поточного року між двома країнами.

«Це перша партія гуманітарної допомоги українській армії що надійшла від сусідньої держави» — повідомили у прес-службі Міністерства оборони Республіки Польщі.

За дорученням заступника Міністра оборони України Олександра Ліщинського, від української сторони гуманітарний вантаж зустрічав командир військової частини забезпечення Збройних Сил України полковник Валерій Копішинський, у присутності представника Війська Польського полковника Вальдемара Отрзонсека та заступника аташе посольства Республіки Польщі в Україні капітана Александера Сухеника.

"Польські колеги направили дуже потрібні нам речі. Серед них — постільне приладдя, матраци, подушки, ковдри, простирадла, наволочки", - повідомив полковник Валерій Копішинський.

Варто відзначити, що матраци пристосовані для польових умов, та мають спеціальну підкладку, що не пропускає вологу. Фактично на такому матраці можна переночувати на ґрунті, що в польових умовах є надзвичайно важливим.

Загалом вантаж нараховує 10 тисяч комплектів предметів постільного приладдя, а також 170 тонн житнього хліба довготривалого зберігання.

Загальна вага польської гуманітарної допомоги складає майже 280 тонн. Вантаж буде розподілений між підрозділами, які на сьогоднішній день найбільше потребують допомоги.

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