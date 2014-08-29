Витрати на оборону в 2015 році можуть збільшити на 7 млрд гривень

Міністерство фінансів України у проекті державного бюджету на 2015 рік передбачило на потреби оборони додатково 7 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник міністра фінансів – керівник апарату Володимир Матвійчук.

«За тими розрахунками, що у нас є, передбачено додатково понад 7 млрд грн на цю мету», - сказав Матвійчук, посилаючись на попередні розрахунки міністерства, і уточнив, що це додаткові кошти, що виділяється на потреби оборони щорічно.

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Чиновник підкреслив, що, якщо конфлікт на Донбасі триватиме і в 2015 році, то і потреби у коштах будуть значно більші. «Не дай Боже, якщо так відбуватиметься і наступного року, як це відбувається зараз, ці витрати будуть значно більше», - додав Матвійчук.