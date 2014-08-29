Кабмін виділив кошти на житло військовослужбовцям
27 серпня під час засідання Уряду було прийнято розпорядження «Про виділення коштів для забезпечення житлом військовослужбовців».
Відповідний документ було підготовлено Міністерством фінансів України на виконання доручення Кабінету Міністрів від 19.08.2014 р. № 1497/0/1-14, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.
Так, з резервного фонду державного бюджету буде виділено 78,2 млн грн для забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичних операціях, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні та інших спеціальних заходах щодо захисту держави, а також тяжкопоранених військовослужбовців — учасників АТО.
Зокрема, планується придбати квартири та добудувати раніше розпочаті житлові об’єкти з введенням їх в експлуатацію у 2014 році.
5,1 млн грн буде спрямовано облдержадміністраціям для закупівлі житла сім’ям загиблих військовослужбовців, а також військовослужбовцям з ампутованими кінцівками та ушкодженням хребта. Обсяг видатків визначено з урахуванням пропозицій Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо рівня вартості 1 кв. метра загальної площі житла.
41,6 млн грн буде виділено Міністерству оборони України та 31,5 млн грн Адміністрації Державної прикордонної служби на завершення у 2014 році раніше розпочатого капітального будівництва та реконструкції об’єктів житлового та комунального призначення з високим ступенем готовності (понад 65 %) для забезпечення житлом військовослужбовців — учасників АТО та членів їх сімей. Загалом на добудови та реконструкцію житлових об’єктів буде залучено 73,1 млн грн, що дасть змогу військовослужбовцям Збройних Сил України та Прикордонної служби з числа учасників АТО отримати житло.
Довідка. Розпорядженням КМУ від 13.08.14 № 729-р вже передбачено виділити обласним держадміністраціям з резервного фонду 23,6 млн. грн. на закупівлю житла для сімей загиблих військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які брали участь у проведенні АТО.