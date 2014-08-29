Кабмін виділив кошти на житло військовослужбовцям

Відповідний документ було підготовлено Міністерством фінансів України на виконання доручення Кабінету Міністрів від 19.08.2014 р. № 1497/0/1-14, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Так, з резервного фонду державного бюджету буде виділено 78,2 млн грн для забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичних операціях, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні та інших спеціальних заходах щодо захисту держави, а також тяжкопоранених військовослужбовців — учасників АТО.

Зокрема, планується придбати квартири та добудувати раніше розпочаті житлові об’єкти з введенням їх в експлуатацію у 2014 році.

5,1 млн грн буде спрямовано облдержадміністраціям для закупівлі житла сім’ям загиблих військовослужбовців, а також військовослужбовцям з ампутованими кінцівками та ушкодженням хребта. Обсяг видатків визначено з урахуванням пропозицій Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо рівня вартості 1 кв. метра загальної площі житла.

41,6 млн грн буде виділено Міністерству оборони України та 31,5 млн грн Адміністрації Державної прикордонної служби на завершення у 2014 році раніше розпочатого капітального будівництва та реконструкції об’єктів житлового та комунального призначення з високим ступенем готовності (понад 65 %) для забезпечення житлом військовослужбовців — учасників АТО та членів їх сімей. Загалом на добудови та реконструкцію житлових об’єктів буде залучено 73,1 млн грн, що дасть змогу військовослужбовцям Збройних Сил України та Прикордонної служби з числа учасників АТО отримати житло.

Довідка. Розпорядженням КМУ від 13.08.14 № 729-р вже передбачено виділити обласним держадміністраціям з резервного фонду 23,6 млн. грн. на закупівлю житла для сімей загиблих військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які брали участь у проведенні АТО.