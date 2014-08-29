Збройним силам України терміново потрібні досвідчені військові

Збройним силам України терміново потрібні командири, навідники-оператори БМП-2 та командири, навідники, механіки-водії САУ-2С1

З метою комплектування військових частин Збройних сил України для захисту міста Маріуполь, Донецької області, терміново потрібні добровольці, які мають досвід служби в якості командирів, навідників-операторів БМП-2 та командири, навідники, механіки-водії САУ-2С1, говориться в повідомленні Міністерства оборони. Читайте такожРНБО: "Коридорів" для відводу сил АТО з-під Іловайська немає За довідками звертатись за телефоном (044) 223-23-61.

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