Літак Ан-26 «Фенікс» піднявся у небо

Підняти у небо літак, який з 2005 року перебував на зберіганні, вдалося завдяки спільним зусиллям волонтерів громадського об’єднання «Крила Фенікса», працівників українських авіаційних ремонтних підприємств та військових авіаторів 15 транспортної авіаційної бригади Повітряних Сил Збройних Сил України (м. Бориспіль).

В урочистих заходах з нагоди завершення робіт з відновлення «Фенікса» взяли участь заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Ігор Кабаненко, Голова громадського об’єднання «Крила Фенікса», радник Президента України Юрій Бірюков, представники авіаремонтних підприємств України, командування та особовий склад 15 транспортної авіаційної бригади Повітряних Сил ЗС України, представники місцевих органів влади, численні гості та журналісти.

Заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Ігор Кабаненко привітав військовослужбовців, працівників та ветеранів Повітряних Сил Збройних Сил України з Днем авіації України та звернувся з вітальним словом до учасників заходу:

"Сьогодні надзвичайно визначна подія. За сприяння волонтерів відновлено транспортний літак, який поповнив ряди наших Повітряних Сил. Подібне вже траплялося в нашій історії, коли завдяки підтримці небайдужих громадян ремонтувалися бойові машини та літаки, купувалися зразки озброєння та військової техніки. Це було в часи, коли українських народ боронив свою землю від фашистської нечисті. На жаль, історія повторюється, і наша країна знову, фактично на порозі війни", — зазначив Ігор Кабаненко. — І сьогоднішній приклад є надзвичайно знаковим. Величезна подяка особисто Юрію Сергійовичу Бірюкову, та усім, хто доклав зусиль щоб відновити цей літак і поставити його на крило, аби він був готовий виконувати непрості, але вкрай важливі для нашого народу завдання — захищати наші родини, захищати Україну, захищати наше майбутнє.

— Безумовно, попереду величезна кількість завдань. Але я переконаний, що саме таким шляхом, об’єднуючи зусилля держави, Збройних Сил та небайдужих громадян —справжніх патріотів України, ми переможемо, — наголосив заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Ігор Кабаненко.

З надзвичайно емоційною промовою звернувся до присутніх заступник командира частини з інженерно-авіаційної служби підполковник Олексій Братусь:

— П’ять місяців тому я познайомився з приємною людиною, Юрієм Сергійовичем Бірюковим. Наша перша розмова щодо відновлення літака, який майже десятиріччя простояв у так званому «залізному ряді», та слугував «донором» для інших літаків нашої військової частини, мала майже казковий характер. Спочатку ні я, ні навіть він, не вірили у можливість здійснення цього проекту. Але ми спробували. Роботу щодо відновлення було розпочато з відвідування Державного підприємства «Антонов», де за сприяння заступника головного конструктора Павла Володимировича Потапенка літаку було поставлено діагноз: «Буде жити!».

З цього моменту почалася кропітка робота з відновлення машини. Було виконано максимальну форму обслуговування та регламентних робіт, здійснено заміну кіля, гідравлічних та паливних шлангів, замінено авіагуму. Завершенням ремонту літака стало його фарбування. Автор цієї роботи — наш штурман ланки, майор Роман Родіонов.

— Літаків в такому кольорі («Піксельний камуфляж») немає жодного в світі, —повідомив підполковник Олексій Братусь. — Наш — перший. Хочу також додати, що під час проекту ми стикалися з численними труднощами. Були проблеми з двигуном, були нерви, емоції, але нам все вдалося, і вчора до вечора машина стала на крило. Тому я хочу ще раз подякувати усім, хто долучився до відновлення цього літака, хто дав йому нове життя та знову підняв його в небо!, — наголосив заступник командира частини з інженерно-авіаційної служби підполковник Олексій Братусь.

Літак Ан-26, який після повного відновлення і ремонту отримав ім’я «Фенікс», здійснив три кола у небі над військовим летовищем і успішно приземлився на злітно-посадкову смугу.

У складі Повітряних Сил Збройних Сил України ця машина здійснюватиме військово-транспортні перевезення та виконуватиме інші бойові завдання за призначенням.