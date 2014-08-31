У Сніжному терористи закатували військового комісара

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони України, це сталося під час показового катування проросійськими терористами незаконно утримуваних українських військовослужбовців у місті Сніжному 29 серпня.

У повідомленні йдеться, що 27 серпня військовий комісар із сином і товаришем повертався до міста Амвросіївка на своєму автомобілі. На околиці міста його автівку було зупинено військовослужбовцями 331-го повітряно-десантного полку збройних сил РФ, які після перевірки документів затримали чоловіків та відвезли їх до польового табору російських військ поблизу міста Сніжне.

«Наступного дня затриманих було передано терористам, які на даний час контролюють Сніжне. 29 серпня злочинці влаштували показове фізичне покарання українських військовослужбовців. До побиття та знущань також приєднувалися проросійськи налаштовані місцеві сепаратисти», - зазначили в МОУ.

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«У зв’язку з цим випадком Міністерство оборони заявляє, що факт і обставини загибелі українського офіцера підполковника Володимира Московки вкотре засвідчили цинічну сутність, нівелювання всіх норм міжнародного права та засад християнської моралі з боку військ РФ, терористів та російських найманців», - наголошується в повідомленні.

Читайте такожУ Донецьку терористи прив'язали до стовпа і побили українську патріотку (фото)В Міноборони зауважили, що факт передачі військовослужбовцями 331-го повітряно-десантного полку збройних сил РФ українського офіцера в руки злочинців виглядає особливо цинічним на тлі того, як сьогодні українська сторона поводиться з російськими військовослужбовцями, затриманими на території України зі штатною зброєю та військовою технікою, зокрема, 10 десантниками з того ж 331-го повітряно-десантного полку, яких на даний час вже передано командуванню ЗС РФ.

«Керівництво Міністерства оборони та Збройних Сил України висловлює глибоке співчуття рідним та близьким підполковника Московки, який загинув від рук терористів і російських найманців. Цей жахливий злочин буде належним чином розслідувано, а ті, хто його скоїв, отримають найсуворіше покарання», - підкреслили в прес-службі.

В МОУ нагадали, що зараз військовослужбовці та працівники військових комісаріатів Донецької та Луганської областей з ризиком для життя виконують надзвичайно важливі та відповідальні завдання, продовжуючи надавати всебічну підтримку військовим частинам і підрозділам Збройних Сил України, залученим до антитерористичної операції.