Українські військові отримали гуманітарну допомогу з Литви

Військовий аташе посольства Литви в Україні Міндаугас Квікліс розповів, що перша частина вантажу передана від литовської держави й оборонного відомства. Сюди увійшли 4600 сухих пайків та медичне обладнання з медикаментами. Це - хірургічні халати, набори медичних шин, набори медикаментів і медичного обладнання, ларингоскопи, марлеві пов’язки та абсорбуючі речовини, медичні інструменти тощо.

Збір другої частини допомоги здійснили небайдужі литовські громадяни, які готові підставити дружнє плече українцям. Закупівлею черевиків та військової форми займалися виключно благодійники.

Разом із військовими пілотами, які доставили вантаж, в Україну прилетів й один з волонтерів. Йонас Охман розповів, що зараз у Литві формують волонтерські рухи та організації, які готові надавати посильну допомогу військовослужбовцям Збройних Сил України.

"У нас створюється волонтерська система у різних містах, де люди збирають речі та переводять кошти на благодійні рахунки. Всі речі потрапляють на наш центральний склад. Сьогодні, на жаль, вдалося привезти від литовських благодійників лише черевики, розгрузки та форму. Проте в нас вже є шоломи та бронежилети, які дуже потрібні вашим військовослужбовцям. Все це буде обов’язково передано до Українського війська найближчим часом", - розповів Йонас Охман.

Також він зазначив, що нині в Литві є вже майже 300 волонтерів-активістів та тисячі тих, хто так чи інакше допомагає українцям, або готовий допомогти. Крім того, за словами волонтера, зараз у багатьох країнах Європи також створюються подібні благодійні волонтерські організації.