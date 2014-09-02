На лікування до Німеччини відбули 20 військовослужбовців, поранених в зоні АТО

На лікування до Німеччини відправили 20 військовослужбовців, які зазнали поранень під час виконання бойових завдань в ході антитерористичної операції.

Про це сьогодні, 2 вересня, під час брифінгу у Головному військово-медичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний госпіталь» повідомив директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України полковник медичної служби Віталій Андронатій.

Офіцер повідомив, що українські військові лікарі, спільно з німецькими фахівцями відібрали на лікування двадцять військовослужбовців — пацієнтів Київського, Харківського та Дніпропетровського військових госпіталів.

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В результаті було відібрано 11 «лежачих» та 9 більш легких хворих.

"Сьогодні вони полетять до Німеччини, де будуть лікуватися у військових шпиталях. Бійці, які зазнали найбільш важких поранень отримають медичну допомогу у головному військовому госпіталі в Кобленці, а більш «легкі» — в інших німецьких військових шпиталях. Фінансування повністю взяла на себе німецька сторона", - повідомив полковник медичної служби Віталій Андронатій.

Цього ж дня, каретами швидкої допомоги поранені військовослужбовці були доставлені до міжнародного аеропорту «Бориспіль», звідки літаком відбули на лікування до Німеччини.