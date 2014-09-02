У саперів дублів не буває

– Інженерним підрозділам Збройних Сил України доводиться мати справу з великою кількістю залишених терористами розтяжок, мін та боєприпасів, які не розірвалися. За час проведення АТО групи розмінування Збройних Сил України обстежили та розмінували понад 50 об’єктів інфраструктури. Вибухонебезпечні предмети військовослужбовці знаходять скрізь: у підвалах житлових будинків, у будівлях місцевої влади, школах та дитячих садках. Терористи залишають замінованими водні колектори, залізниці та інші важливі об’єкти, — розповів тимчасовий виконувач обов’язків начальника інженерних військ Збройних Сил України полковник Геннадій Кравченко.

У ході антитерористичної операції українські сапери виявляють значну кількість протипіхотних мін російського виробництва та різних новітніх російських протипіхотних розробок. Також терористи використовують інші заборонені пристрої, наприклад, гранати на розтяжці, зокрема — ПОМ-2. На кожному боєприпасі є маркування, яке містить відповідну інформацію та дозволяє визначити країну, з якої завезені ці предмети.

— Особи, які використовують і застосовують ці вибухонебезпечні предмети, навчалися у професіоналів або раніше цим займалися. Як правило, вибухівка може бути замаскована під будь-які побутові прилади. Головне для пересічного громадянина зрозуміти, що присутність підозрілого предмета в цьому місці недоцільна. Це може бути залишений портфель або дитяча іграшка. Також ми бачили маскування під вогнегасники, ручки для письма та тару під напої, — додав командир центру розмінування Збройних Сил України полковник Володимир Родіков.

Як закликають військові фахівці з розмінування, до будь-якого предмета, який є підозрілим, не слід підходити, а тим більше — рухати його. Перше, що необхідно зробити, це оповістити якомога більше населення, по можливості обгородити і повідомити ДСНС України, міліцію та саперів.

Зараз у зоні АТО діє 21 група розмінування. Ці підрозділи фортифікаційно обладнали понад 30 базових таборів та 300 блокпостів, створили систему загороджень для прикриття наших військовослужбовців на

блокпостах. Для цього вони використали більше 30 тисяч мішків із землею і понад тисячу залізобетонних блоків. Також здійснили прикриття інженерними загородженнями 4 пунктів переходу через державний кордон у Луганській та Донецькій областях, підготували понтонний підрозділ, який утримує переправу через річку Сіверський Донець, раніше знищену терористами. Загалом навели 7 тимчасових мостових переходів із комплектів важких механізованих мостів, які забезпечили життєдіяльність не тільки військових підрозділів, а й цивільного населення в тих районах, де вони встановлені. Зараз 3 мости продовжують виконувати свої функції.

— Групи розмінування виконали на сьогоднішній день у зоні антитерористичної операції значний обсяг завдань із розмінування місцевості, знищення та знешкодження саморобних вибухових пристроїв, забезпечення життєдіяльності підрозділів спеціального призначення, механізованих, ВДВ, спецпідрозділів Служби безпеки України, — продовжив полковник Володимир Родіков.

За його словами, окрім забезпечення дій загальновійськових підрозділів і виконання безпосередньо своїх завдань, організована робота разом з Державною службою надзвичайних ситуацій України та Державною спеціальною службою транспорту для відновлення інфраструктури міст, які захоплювали терористичні угруповання. Адже терористи мінують місцевість, об’єкти та окремі будівлі.

Під час виконання завдань військові сапери перевіряють маршрути висування військ, магістралі і шляхи, якими користується мирне населення, на наявність мін, фугасів тощо. Також терористи дуже часто використовують радіокеровані міни.

— У радіокерованому варіанті зустрічається чимало саморобних вибухових пристроїв, що, як уже згадувалося, можуть бути замасковані під будь-який предмет побуту. Багато вибухонебезпечних предметів, які не здетонували, залишаються на звільнених територіях. У цих місцях люди з дітьми починають облаштовувати свої домівки, повертатися до нормального життя. Тож робота для саперів тільки починається, — зазначив полковник Володимир Родіков.

Наприклад, нещодавно в селі Берестове Артемівського району мисливець за дорогоцінними металами приніс боєприпаси на подвір’я. Допитливі дітлахи зібрались навколо спостерігати за процесом розбирання цих небезпечних предметів. Унаслідок вибуху загинула одна дитина, ще 8 отримали важкі поранення. Група розмінування негайно провела зачистку від вибухівки всього населеного пункту, знищивши близько 60 таких небезпечних предметів.

Групи розмінування виконали велику роботу з пошуку та знищення вибухонебезпечних предметів, саморобних вибухових пристроїв на мостах, шляхопроводах, залізничних коліях, блокпостах терористичних угруповань, «нашпигованих» мінами-сюрпризами, мінними пастками, саморобними вибуховими пристроями.

— Протидія цим засобам ураження залежить переважно від мотивації сапера та його професійних здібностей. Сапер ніколи не має втрачати пильність, адже в нього дублів не буває. Роботи за нашим напрямом дуже багато. Очевидно, що ті примарні «республіки» приносять лише розруху, смерть і страждання людей, — наголосив полковник Володимир Родіков. — Протидія вибухонебезпечним предметам — це війна з невидимим ворогом. Сховища зброї терористів завжди заміновані. Під кожним нижнім ящиком із боєприпасами сапери знаходять вибухові пристрої, які детонують при переставлянні. Це уповільнює процес утилізації небезпечних боєприпасів терористів. Водночас роботі саперів дуже допомагають і ефективно працюють мінно-розшукові собаки, яких навчають в Центрі розмінування.

Мирному населенню Донбасу допомагає відновлювати мостові переходи, зруйновані терористами, ще один підрозділ інженерних військ — понтонно-мостовий батальйон.

— Основною проблемою, що виникає під час виконання завдань військовими понтонерами, є те, що переправи доводиться наводити без підготовки та розвідки протилежного берега, на якому знаходився супротивник, — розповів командир окремого понтонно-мостового батальйону підполковник Олександр Поровий. — Понтонно-мостовий батальйон прибув у Луганську область 21 травня 2014 року. Основні завдання, які покладаються на нас, — це інженерна розвідка водних перешкод і місцевості, обладнання мостових і паромних переправ з комплекту парку ПМП, дублювання зруйнованих мостів, обладнання мостових переходів через водні перешкоди за допомогою комплекту важких механізованих мостів.

Також військовослужбовці батальйону виконують завдання з фортифікаційного обладнання базових таборів і здійснюють патрулювання річки Сіверський Донець за допомогою буксирно-моторних катерів БМК-130М. Для виконання завдань за призначенням у Луганській області з батальйону задіяно близько 80 військовослужбовців та 40 одиниць інженерної техніки.

Роман Вус