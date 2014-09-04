Міністр оборони України бере участь у саміті НАТО

4-5 вересня 2014 року українська делегація на чолі з Президентом України Петром Порошенком бере участь у саміті НАТО, що відбувається у Південному Уельсі у місті Ньюпорт (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії). У складі офіційної делегації також працює Міністр оборони України генерал-полковник Валерій Гелетей.

Програмою візиту передбачено участь Міністра оборони України у засіданні Глав держав та урядів країн-контрибуторів Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані, засіданні міністрів оборони НАТО та країн, запрошених до участі в Ініціативі Альянсу «Платформа взаємосумісності операційних партнерів НАТО».

Також планується проведення двосторонніх зустрічей Міністра оборони України з міністрами оборони 9 країн з метою обговорення воєнно-політичної ситуації в Україні та стану і перспектив розвитку двостороннього співробітництва.