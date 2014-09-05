У Міноборони спростували інформацію про десантників із 25-ї бригади

Сьогодні деякими центральними засобами масової інформації було поширене повідомлення провокаційного характеру.

Командування Високомобільних десантних військ Збройних Сил України зазначає, що розповсюджена інформація стосовно ситуації з 25 окремою повітряно-десантною бригадою не відповідає дійсності.

Станом на 9.00 5 вересня особовий склад бригади виконує завдання за призначенням в зоні проведення антитерористичної операції. Жоден із підрозділів частини не перебуває в оточенні. Командир військової частини полковник Юрій Содоль, командири підрозділів частини знаходяться в районі виконання завдань разом зі своїми підлеглими. Обстановка в районі виконання завдань складна, але керована.

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Міністерство оборони України припускає, що зазначене інформаційне повідомлення підготовлене російською стороною у продовження інформаційної війни з метою дискредитації керівного складу Міністерства оборони та Збройних Сил України, Високомобільних десантних військ ЗС України.

Управління преси та інформації Міністерства оборони України наголошує представникам засобам масової інформації подавати лише перевірену інформацію, отриману від визначених офіційних осіб оборонного відомства.