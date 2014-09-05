Зірки естради зіграють у футбол проти військовослужбовців ЗСУ

Завтра, 6 вересня 2014 року о 16.00 на стадіоні «Динамо» ім. В. Лобановського за підтримки Міністерства культури, Міністерства молоді і спорту та Збройних Сил України відбудеться унікальний захід — «Матч за мир та єдність. Зірки естради — Збройні Сили України» та музичний концерт за участю зірок української естради. Команди Збройних Сил України та зірок естради, кіно і бізнесу України вийдуть на поле заради єдиної спільної мети — збору коштів на потреби української армії в зоні АТО.

Відвідати захід можуть усі охочі, вхід вільний. Під час матчу у всіх глядачів буде можливість пожертвувати кошти на потреби Збройних Сил України. Збір коштів проводитимуть волонтери від благодійного фонду в спеціальній уніформі і з прозорими опечатаними боксами. Фонд гарантує надання детальних звітів щодо зібраних грошей. До речі, 2 липня під час матчу ФК «Маестро» з ветеранами «Динамо» команда артистів та Збройних Сил України, в особі генерал-майора Олександра Розмазніна, підписали договір про співпрацю, в якому артисти погодилися передати на підтримку військових частин в зоні АТО всі кошти, зібрані під час Всеукраїнського туру «За мир та єдність».

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Також 6 вересня 2014 о 15:30 в конференц-залі стадіону «Динамо» (вул. Грушевського, 3) відбудеться прес-конференція «Матч за мир та єдність. Зірки естради — Збройні Сили України», у якій візьмуть участь Міністр культури України Євген Нищук, Міністр молоді і спорту України Дмитро Булатов, заступник Міністра оборони України — керівник апарату Петро Мехед, ТВО начальника Головного управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України генерал-майор Олександр Розмазнін, капітан ФК «Маестро» Олександр «Фоззі», телеведучий Олександр Педан, президент Форуму Соціальних ініціатив Наталя Войнович.

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