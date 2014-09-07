Із початку проведення АТО загинули 864 українських військових
13:15, 07 вересня 2014Військо
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Із початку проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей загинули 864 українських військовослужбовці.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу представник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.
За його словами, з початку проведення АТО на сході країни було поранено 3,215 тис. військовослужбовців.
Читайте такожБойовики і російські військові продовжують активно порушувати перемир'я - ТимчукУ свою чергу, Польовому важко було відповісти на запитання про втрати українських військових за минулу добу.
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