Із початку проведення АТО загинули 864 українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу представник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.

За його словами, з початку проведення АТО на сході країни було поранено 3,215 тис. військовослужбовців.

Читайте такожБойовики і російські військові продовжують активно порушувати перемир'я - ТимчукУ свою чергу, Польовому важко було відповісти на запитання про втрати українських військових за минулу добу.