Порошенко відзначив державними нагородами групу військовослужбовців

Президент Петро Порошенко відзначив державними нагородами групу військовослужбовців збройних сил за особисту мужність і героїзм.

Як повідомляється на сайті Мінінстерства оборони, згідно з указом №708/2014 «Про відзначення державними нагородами України», який підписав президент, «За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, постановляю: у збройних силах України: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня БЕЛЮГУ Євгена Сергійовича — старшого лейтенанта БІЛАША Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта БОРДЮГА Олександра Васильовича — капітана БУРЧАКА Андрія Петровича — старшого лейтенанта ВЛАСЮКА Олександра Михайловича — старшого лейтенанта ГАЛАКТІОНОВА Максима Євгеновича — старшого лейтенанта ГАМАРНИКА Олександра Михайловича — старшого лейтенанта ГОРДІЙЧУКА Ігоря Володимировича — полковника ГРАБЧЕНКА Дениса Валерійовича — старшого лейтенанта ДОВБУША Олексія Анатолійовича — капітана ДОРОШЕНКА Анатолія Анатолійовича — майора ЗІНЧЕНКА Олексія Володимировича (посмертно) — капітана 2 рангу КОЗУБЦЯ Володимира Олександровича — старшого лейтенанта КОМИШЕВА Павла Станіславовича — полковника КОНДРАТЮКА Юрія Сергійовича — капітана КРИВОНОСА Сергія Григоровича — полковника ЛАНОВОГО Максима Борисовича — капітана ЛІЩІНСЬКОГО Сергія Анатолійовича — підполковника ЛУКАША Євгена Володимировича — старшого лейтенанта ЛУЧНІКОВА Артема Володимировича — полковника МАСЛЄННІКОВА Дениса Костянтиновича — старшого лейтенанта НАЗАРОВА Віктора Миколайовича — генерал-майора ПЛОХОГО Андрія Віталійовича (посмертно) — капітана РУСОГО Вадима Георгійовича — капітана СИДОРЕНКА Михайла Павловича — майора СКАТЕРНОГО Віктора Анатолійовича — капітана СЛОБОДЯНЮКА Олександра Васильовича — капітана медичної служби СЛОМІНСЬКОГО Євгена Євгеновича — капітана УШКА Володимира Володимировича — капітана медичної служби ФЕДЬКІВА Романа Васильовича — майора ФРІЗА Сергія Володимировича — підполковника ЧЕБОТАРЬОВА Михайла Анатолійовича — майора ЧЕРГІНЦЯ Сергія Миколайовича — капітана ШАНДАРА Олексія Михайловича — полковника ШЕВЧЕНКА Едуарда Григоровича — капітана 1 рангу ШЕВЧУКА Євгенія Олександровича — капітана З рангу Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня АЛДОШИНА Максима Олександровича (посмертно) — солдата АЛЬОШИНА Андрія Володимировича (посмертно) — старшого сержанта АНОХІНА Сергія Валерійовича — капітана БАГІНСЬКОГО Артема Григоровича — капітана БАРСЬКОГО Олега Миколайовича (посмертно) — солдата БЛАНУЦУ Олега Олександровича — підполковника БОГОЛЮБА Дмитра Вікторовича — солдата БОЙКА Віктора Михайловича (посмертно) — солдата БРУСКУ Сергія Анатолійовича — сержанта БУДНІКА Олександра Олександровича — солдата ВАСИЛЬЄВА Леоніда Володимировича — майора ВОВКУНОВИЧА Андрія Олексійовича — капітана ВОЛКОВА Олексія Віталійовича (посмертно) — солдата ГАЛАЯ Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата ГНАТУШУ Володимира Юрійовича (посмертно) — солдата ГОЛОТУ Івана Івановича (посмертно) — сержанта ГОРДІЙЧУКА Миколу Миколайовича — сержанта ГОРЕЦЬКОГО Миколу Олександровича — солдата ГРУШУ Ілларіона Володимировича — майора ДЕРКАЧА Сергія Павловича (посмертно) — майора ДИШКАНТА Олександра Володимировича — солдата ДІЯКОНЮКА Івана Васильовича (посмертно) — сержанта ДОРОХІНА Івана Дмитровича — старшого солдата ДУБОВИКА Геннадія Валентиновича — майора ЄРОШЕНКА Сергія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта ЄФІМОВА Олега Олександровича — старшого солдата ІВАНОВА Едуарда Геннадійовича — молодшого сержанта КАЛЕНЮКА Олександра Миколайовича — солдата КАПІНУСА Микиту Володимировича — молодшого сержанта КАРБІВНИЧОГО Сергія Васильовича (посмертно) — солдата КЕДУ Дмитра Юрійовича (посмертно) — солдата КІКОТЯ Павла Васильовича — солдата КІОРА Олега Ігоровича — старшого матроса КОВАЛЕНКА Миколу Миколайовича — полковника КОЛОТИЛА Олександра Ілліча (посмертно) — старшого сержанта КОНОНЕНКА Віталія Олександровича — молодшого лейтенанта КОНОПЛЕВА Павла Костянтиновича (посмертно) — солдата КОРЖОВСЬКОГО Олега Валерійовича — старшого сержанта КОРНАФЕЛЯ Євгенія Вадимовича (посмертно) — матроса КОСТИРКУ Андрія Івановича (посмертно) — солдата КОСТЮШКА Олександра Миколайовича (посмертно) — сержанта КРАСОВА Дмитра Володимировича (посмертно) — матроса КРУКА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата КУЦЕНКА Миколу Олеговича (посмертно) — лейтенанта КУЧЕРЕНКА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого солдата ЛАДИЖЕНСЬКОГО Олександра Васильовича (посмертно) — старшину ЛАПТЄВА Павла Валерійовича — солдата ЛИСЕЧКА Антона Ігоровича (посмертно) — сержанта ЛОБОДУ Миколу Миколайовича — старшого солдата ЛУК’ЯНЦЯ Ігоря Леонідовича — старшого солдата МАНСУРОВА Андрія Сергійовича (посмертно) — сержанта МАСАНА Юрія Юрійовича — сержанта МАТНЯКА Олександра Васильовича — старшину МЕЛЬНИКА Богдана Борисовича — майора МЕЛЬНИЧЕНКА Сергія Васильовича — старшину МІРОШНИЧЕНКА Олександра Володимировича — старшого сержанта МОИСЕЄНКА Володимира Миколайовича (посмертно) -сержанта МОХТАНА Євгена Юрійовича — старшого сержанта НАГОРНОГО Сергія Михайловича (посмертно) — старшого солдата НЕБЕЛАСА Дениса Володимировича — старшого лейтенанта НОВИЦЬКОГО Анатолія Олеговича (посмертно) — сержанта ОЛІЙНИКА Артема Олександровича — майора ПАВЛЮЧЕНКА Сергія Миколайовича — солдата ПЛАТОНОВА Сергія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата ПЛЮЩА Михайла Вікторовича (посмертно) — солдата ПОСТОЛА Володимира Андрійовича — солдата РИБАЛКА Віталія Миколайовича — підполковника РОЛІКА Максима Васильовича — капітана СМЄЛОВА Артема Іркиновича — старшого лейтенанта СТЕПАНЦЯ Андрія Анатолійовича — молодшого сержанта ТИХОМИРОВА Олександра Вікторовича — старшину ФАНДЄЄВА Андрія Олександровича — підполковника ХАСАНОВА Хашима Ісмаїловича — сержанта ЦЕХОВСЬКОГО Дмитра Олександровича — солдата ЦИСЕЛЬСЬКОГО Валентина Володимировича — старшого прапорщика ЧИГРИНА Олександра Івановича (посмертно) — сержанта ШАПЧЕНКА Олега Петровича — майора ШЕЛУДЬКА Геннадія Леонідовича — полковника ШКОДІНА Сергія Анатолійовича — старшого мічмана ШКУРАТА Євгена Олександровича — підполковника ШКУРКА Олександра Вікторовича — майора ШУЛЬГУ Андрія Олександровича (посмертно) — солдата ШУМОВА Олега Вікторовича — підполковника ЯКИМЦЯ Петра Олеговича — полковника ЯРОША Руслана Феліксовича — старшого сержанта Нагородити орденом Данила Галицького КИЯНА Костянтина Миколайовича — підполковника ЛОБУНЦЯ Романа Павловича — полковника Нагородити медаллю «За військову службу Україні» БАГЛИКА Олександра Миколайовича — капітана БОРДЮГА Олексія Михайловича — сержанта БРЕЖНЄВА Романа Сергійовича — солдата ГОЛОВАНЯ Євгенія Олександровича — майора ГОРЯНЦЯ Владислава Олексійовича — солдата ГРИЦАЙЧУКА Миколу Васильовича — підполковника ГРЮКОВА Микиту Сергійовича — старшого солдата ДЕВЕТ’ЯРОВА Павла Салімовича — солдата ДЮНІСОВА Володимира Михайловича — солдата ДРУГОВА Максима Анатолійовича — солдата ЄВСЕНЄВА Дмитра Леонідовича — старшого солдата КАПІТУЛУ Володимира Вікторовича — майора КАРЕВСЬКОГО Олексія Дмитровича — солдата КАРПЕНКА Володимира Сергійовича — старшого лейтенанта КЕРІЧЕНКА Дмитра Івановича — старшого солдата КЛИМЕНКА Олександра Вікторовича — майора КОВАЛЕНКА Владислава Ігоровича — солдата КОВАЛЬЧУКА Дмитра Андрійовича — лейтенанта КОРНІЛОВА Ярослава В’ячеславовича — солдата КРИЦИНА Олександра Миколайовича — старшину КУРАМШИНА Наіля Ільдаровича — старшого сержанта КУЧЕРЕНКА Вадима Леонідовича — сержанта МАРМУСА Костянтина Вікторовича — молодшого сержанта НАКРАПАСА Вадима Вікторовича — солдата ПАНЕЗЬОРОВА Руслана Володимировича — старшого прапорщика ПОВЕРЖУКА Сергія Ігоровича — старшого солдата ПРИХОДЬКА Геннадія Миколайовича — солдата РАПЧИНЮКА Сергія Миколайовича — солдата СИБІРЯКОВА Андрія Володимировича — солдата СОБКА Андрія Петровича — старшого солдата СОБКА Владислава Олеговича — солдата СОБЧЕНКА Олександра Миколайовича — капітана СТЕПУ Юрія Анатолійовича — солдата ТУТЕНКА Сергія Сергійовича — старшого солдата УСЕНКА Андрія Володимировича — старшого лейтенанта ЦИМБАЛА Сергія Олександровича — солдата ЧИВГУ Максима Ілліча — солдата ЧОРНОБАЯ Анатолія Анатолійовича — сержанта ЯРОШЕНКА Олега Миколайовича — старшину Нагородити медаллю «За бездоганну службу» III ступеня БАНЗЕЛЮКА Андрія Петровича — капітана МОДЛІНСЬКОГО Сергія Анатолійовича — полковника ПАШКЕВИЧА Антона Олександровича — старшого лейтенанта", — йдеться у Документі.

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