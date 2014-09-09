Порошенко відзначив державними нагородами групу військовослужбовців

20:21, 09 вересня 2014
Військо
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Президент Петро Порошенко відзначив державними нагородами групу військовослужбовців збройних сил за особисту мужність і героїзм.

REUTERS

Як повідомляється на сайті Мінінстерства оборони, згідно з указом №708/2014 «Про відзначення державними нагородами України», який підписав президент, «За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, постановляю:

у збройних силах України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БЕЛЮГУ Євгена Сергійовича — старшого лейтенанта

БІЛАША Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта

БОРДЮГА Олександра Васильовича — капітана

БУРЧАКА Андрія Петровича — старшого лейтенанта

ВЛАСЮКА Олександра Михайловича — старшого лейтенанта

ГАЛАКТІОНОВА Максима Євгеновича — старшого лейтенанта

ГАМАРНИКА Олександра Михайловича — старшого лейтенанта

ГОРДІЙЧУКА Ігоря Володимировича — полковника

ГРАБЧЕНКА Дениса Валерійовича — старшого лейтенанта

ДОВБУША Олексія Анатолійовича — капітана

ДОРОШЕНКА Анатолія Анатолійовича — майора

ЗІНЧЕНКА Олексія Володимировича (посмертно) — капітана 2 рангу

КОЗУБЦЯ Володимира Олександровича — старшого лейтенанта

КОМИШЕВА Павла Станіславовича — полковника

КОНДРАТЮКА Юрія Сергійовича — капітана

КРИВОНОСА Сергія Григоровича — полковника

ЛАНОВОГО Максима Борисовича — капітана

ЛІЩІНСЬКОГО Сергія Анатолійовича — підполковника

ЛУКАША Євгена Володимировича — старшого лейтенанта

ЛУЧНІКОВА Артема Володимировича — полковника

МАСЛЄННІКОВА Дениса Костянтиновича — старшого лейтенанта

НАЗАРОВА Віктора Миколайовича — генерал-майора

ПЛОХОГО Андрія Віталійовича (посмертно) — капітана

РУСОГО Вадима Георгійовича — капітана

СИДОРЕНКА Михайла Павловича — майора

СКАТЕРНОГО Віктора Анатолійовича — капітана

СЛОБОДЯНЮКА Олександра Васильовича — капітана медичної служби

СЛОМІНСЬКОГО Євгена Євгеновича — капітана

УШКА Володимира Володимировича — капітана медичної служби

ФЕДЬКІВА Романа Васильовича — майора

ФРІЗА Сергія Володимировича — підполковника

ЧЕБОТАРЬОВА Михайла Анатолійовича — майора

ЧЕРГІНЦЯ Сергія Миколайовича — капітана

ШАНДАРА Олексія Михайловича — полковника

ШЕВЧЕНКА Едуарда Григоровича — капітана 1 рангу

ШЕВЧУКА Євгенія Олександровича — капітана З рангу

Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня

АЛДОШИНА Максима Олександровича (посмертно) — солдата

АЛЬОШИНА Андрія Володимировича (посмертно) — старшого сержанта

АНОХІНА Сергія Валерійовича — капітана

БАГІНСЬКОГО Артема Григоровича — капітана

БАРСЬКОГО Олега Миколайовича (посмертно) — солдата

БЛАНУЦУ Олега Олександровича — підполковника

БОГОЛЮБА Дмитра Вікторовича — солдата

БОЙКА Віктора Михайловича (посмертно) — солдата

БРУСКУ Сергія Анатолійовича — сержанта

БУДНІКА Олександра Олександровича — солдата

ВАСИЛЬЄВА Леоніда Володимировича — майора

ВОВКУНОВИЧА Андрія Олексійовича — капітана

ВОЛКОВА Олексія Віталійовича (посмертно) — солдата

ГАЛАЯ Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата

ГНАТУШУ Володимира Юрійовича (посмертно) — солдата

ГОЛОТУ Івана Івановича (посмертно) — сержанта

ГОРДІЙЧУКА Миколу Миколайовича — сержанта

ГОРЕЦЬКОГО Миколу Олександровича — солдата

ГРУШУ Ілларіона Володимировича — майора

ДЕРКАЧА Сергія Павловича (посмертно) — майора

ДИШКАНТА Олександра Володимировича — солдата

ДІЯКОНЮКА Івана Васильовича (посмертно) — сержанта

ДОРОХІНА Івана Дмитровича — старшого солдата

ДУБОВИКА Геннадія Валентиновича — майора

ЄРОШЕНКА Сергія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта

ЄФІМОВА Олега Олександровича — старшого солдата

ІВАНОВА Едуарда Геннадійовича — молодшого сержанта

КАЛЕНЮКА Олександра Миколайовича — солдата

КАПІНУСА Микиту Володимировича — молодшого сержанта

КАРБІВНИЧОГО Сергія Васильовича (посмертно) — солдата

КЕДУ Дмитра Юрійовича (посмертно) — солдата

КІКОТЯ Павла Васильовича — солдата

КІОРА Олега Ігоровича — старшого матроса

КОВАЛЕНКА Миколу Миколайовича — полковника

КОЛОТИЛА Олександра Ілліча (посмертно) — старшого сержанта

КОНОНЕНКА Віталія Олександровича — молодшого лейтенанта

КОНОПЛЕВА Павла Костянтиновича (посмертно) — солдата

КОРЖОВСЬКОГО Олега Валерійовича — старшого сержанта

КОРНАФЕЛЯ Євгенія Вадимовича (посмертно) — матроса

КОСТИРКУ Андрія Івановича (посмертно) — солдата

КОСТЮШКА Олександра Миколайовича (посмертно) — сержанта

КРАСОВА Дмитра Володимировича (посмертно) — матроса

КРУКА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата

КУЦЕНКА Миколу Олеговича (посмертно) — лейтенанта

КУЧЕРЕНКА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

ЛАДИЖЕНСЬКОГО Олександра Васильовича (посмертно) — старшину

ЛАПТЄВА Павла Валерійовича — солдата

ЛИСЕЧКА Антона Ігоровича (посмертно) — сержанта

ЛОБОДУ Миколу Миколайовича — старшого солдата

ЛУК’ЯНЦЯ Ігоря Леонідовича — старшого солдата

МАНСУРОВА Андрія Сергійовича (посмертно) — сержанта

МАСАНА Юрія Юрійовича — сержанта

МАТНЯКА Олександра Васильовича — старшину

МЕЛЬНИКА Богдана Борисовича — майора

МЕЛЬНИЧЕНКА Сергія Васильовича — старшину

МІРОШНИЧЕНКА Олександра Володимировича — старшого сержанта

МОИСЕЄНКА Володимира Миколайовича (посмертно) -сержанта

МОХТАНА Євгена Юрійовича — старшого сержанта

НАГОРНОГО Сергія Михайловича (посмертно) — старшого солдата

НЕБЕЛАСА Дениса Володимировича — старшого лейтенанта

НОВИЦЬКОГО Анатолія Олеговича (посмертно) — сержанта

ОЛІЙНИКА Артема Олександровича — майора

ПАВЛЮЧЕНКА Сергія Миколайовича — солдата

ПЛАТОНОВА Сергія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

ПЛЮЩА Михайла Вікторовича (посмертно) — солдата

ПОСТОЛА Володимира Андрійовича — солдата

РИБАЛКА Віталія Миколайовича — підполковника

РОЛІКА Максима Васильовича — капітана

СМЄЛОВА Артема Іркиновича — старшого лейтенанта

СТЕПАНЦЯ Андрія Анатолійовича — молодшого сержанта

ТИХОМИРОВА Олександра Вікторовича — старшину

ФАНДЄЄВА Андрія Олександровича — підполковника

ХАСАНОВА Хашима Ісмаїловича — сержанта

ЦЕХОВСЬКОГО Дмитра Олександровича — солдата

ЦИСЕЛЬСЬКОГО Валентина Володимировича — старшого прапорщика

ЧИГРИНА Олександра Івановича (посмертно) — сержанта

ШАПЧЕНКА Олега Петровича — майора

ШЕЛУДЬКА Геннадія Леонідовича — полковника

ШКОДІНА Сергія Анатолійовича — старшого мічмана

ШКУРАТА Євгена Олександровича — підполковника

ШКУРКА Олександра Вікторовича — майора

ШУЛЬГУ Андрія Олександровича (посмертно) — солдата

ШУМОВА Олега Вікторовича — підполковника

ЯКИМЦЯ Петра Олеговича — полковника

ЯРОША Руслана Феліксовича — старшого сержанта

Нагородити орденом Данила Галицького

КИЯНА Костянтина Миколайовича — підполковника

ЛОБУНЦЯ Романа Павловича — полковника

Нагородити медаллю «За військову службу Україні»

БАГЛИКА Олександра Миколайовича — капітана

БОРДЮГА Олексія Михайловича — сержанта

БРЕЖНЄВА Романа Сергійовича — солдата

ГОЛОВАНЯ Євгенія Олександровича — майора

ГОРЯНЦЯ Владислава Олексійовича — солдата

ГРИЦАЙЧУКА Миколу Васильовича — підполковника

ГРЮКОВА Микиту Сергійовича — старшого солдата

ДЕВЕТ’ЯРОВА Павла Салімовича — солдата

ДЮНІСОВА Володимира Михайловича — солдата

ДРУГОВА Максима Анатолійовича — солдата

ЄВСЕНЄВА Дмитра Леонідовича — старшого солдата

КАПІТУЛУ Володимира Вікторовича — майора

КАРЕВСЬКОГО Олексія Дмитровича — солдата

КАРПЕНКА Володимира Сергійовича — старшого лейтенанта

КЕРІЧЕНКА Дмитра Івановича — старшого солдата

КЛИМЕНКА Олександра Вікторовича — майора

КОВАЛЕНКА Владислава Ігоровича — солдата

КОВАЛЬЧУКА Дмитра Андрійовича — лейтенанта

КОРНІЛОВА Ярослава В’ячеславовича — солдата

КРИЦИНА Олександра Миколайовича — старшину

КУРАМШИНА Наіля Ільдаровича — старшого сержанта

КУЧЕРЕНКА Вадима Леонідовича — сержанта

МАРМУСА Костянтина Вікторовича — молодшого сержанта

НАКРАПАСА Вадима Вікторовича — солдата

ПАНЕЗЬОРОВА Руслана Володимировича — старшого прапорщика

ПОВЕРЖУКА Сергія Ігоровича — старшого солдата

ПРИХОДЬКА Геннадія Миколайовича — солдата

РАПЧИНЮКА Сергія Миколайовича — солдата

СИБІРЯКОВА Андрія Володимировича — солдата

СОБКА Андрія Петровича — старшого солдата

СОБКА Владислава Олеговича — солдата

СОБЧЕНКА Олександра Миколайовича — капітана

СТЕПУ Юрія Анатолійовича — солдата

ТУТЕНКА Сергія Сергійовича — старшого солдата

УСЕНКА Андрія Володимировича — старшого лейтенанта

ЦИМБАЛА Сергія Олександровича — солдата

ЧИВГУ Максима Ілліча — солдата

ЧОРНОБАЯ Анатолія Анатолійовича — сержанта

ЯРОШЕНКА Олега Миколайовича — старшину

Нагородити медаллю «За бездоганну службу» III ступеня

БАНЗЕЛЮКА Андрія Петровича — капітана

МОДЛІНСЬКОГО Сергія Анатолійовича — полковника

ПАШКЕВИЧА Антона Олександровича — старшого лейтенанта", — йдеться у Документі.

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