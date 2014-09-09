Порошенко відзначив державними нагородами групу військовослужбовців
Президент Петро Порошенко відзначив державними нагородами групу військовослужбовців збройних сил за особисту мужність і героїзм.
Як повідомляється на сайті Мінінстерства оборони, згідно з указом №708/2014 «Про відзначення державними нагородами України», який підписав президент, «За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, постановляю:
у збройних силах України:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БЕЛЮГУ Євгена Сергійовича — старшого лейтенанта
БІЛАША Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта
БОРДЮГА Олександра Васильовича — капітана
БУРЧАКА Андрія Петровича — старшого лейтенанта
ВЛАСЮКА Олександра Михайловича — старшого лейтенанта
ГАЛАКТІОНОВА Максима Євгеновича — старшого лейтенанта
ГАМАРНИКА Олександра Михайловича — старшого лейтенанта
ГОРДІЙЧУКА Ігоря Володимировича — полковника
ГРАБЧЕНКА Дениса Валерійовича — старшого лейтенанта
ДОВБУША Олексія Анатолійовича — капітана
ДОРОШЕНКА Анатолія Анатолійовича — майора
ЗІНЧЕНКА Олексія Володимировича (посмертно) — капітана 2 рангу
КОЗУБЦЯ Володимира Олександровича — старшого лейтенанта
КОМИШЕВА Павла Станіславовича — полковника
КОНДРАТЮКА Юрія Сергійовича — капітана
КРИВОНОСА Сергія Григоровича — полковника
ЛАНОВОГО Максима Борисовича — капітана
ЛІЩІНСЬКОГО Сергія Анатолійовича — підполковника
ЛУКАША Євгена Володимировича — старшого лейтенанта
ЛУЧНІКОВА Артема Володимировича — полковника
МАСЛЄННІКОВА Дениса Костянтиновича — старшого лейтенанта
НАЗАРОВА Віктора Миколайовича — генерал-майора
ПЛОХОГО Андрія Віталійовича (посмертно) — капітана
РУСОГО Вадима Георгійовича — капітана
СИДОРЕНКА Михайла Павловича — майора
СКАТЕРНОГО Віктора Анатолійовича — капітана
СЛОБОДЯНЮКА Олександра Васильовича — капітана медичної служби
СЛОМІНСЬКОГО Євгена Євгеновича — капітана
УШКА Володимира Володимировича — капітана медичної служби
ФЕДЬКІВА Романа Васильовича — майора
ФРІЗА Сергія Володимировича — підполковника
ЧЕБОТАРЬОВА Михайла Анатолійовича — майора
ЧЕРГІНЦЯ Сергія Миколайовича — капітана
ШАНДАРА Олексія Михайловича — полковника
ШЕВЧЕНКА Едуарда Григоровича — капітана 1 рангу
ШЕВЧУКА Євгенія Олександровича — капітана З рангу
Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня
АЛДОШИНА Максима Олександровича (посмертно) — солдата
АЛЬОШИНА Андрія Володимировича (посмертно) — старшого сержанта
АНОХІНА Сергія Валерійовича — капітана
БАГІНСЬКОГО Артема Григоровича — капітана
БАРСЬКОГО Олега Миколайовича (посмертно) — солдата
БЛАНУЦУ Олега Олександровича — підполковника
БОГОЛЮБА Дмитра Вікторовича — солдата
БОЙКА Віктора Михайловича (посмертно) — солдата
БРУСКУ Сергія Анатолійовича — сержанта
БУДНІКА Олександра Олександровича — солдата
ВАСИЛЬЄВА Леоніда Володимировича — майора
ВОВКУНОВИЧА Андрія Олексійовича — капітана
ВОЛКОВА Олексія Віталійовича (посмертно) — солдата
ГАЛАЯ Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата
ГНАТУШУ Володимира Юрійовича (посмертно) — солдата
ГОЛОТУ Івана Івановича (посмертно) — сержанта
ГОРДІЙЧУКА Миколу Миколайовича — сержанта
ГОРЕЦЬКОГО Миколу Олександровича — солдата
ГРУШУ Ілларіона Володимировича — майора
ДЕРКАЧА Сергія Павловича (посмертно) — майора
ДИШКАНТА Олександра Володимировича — солдата
ДІЯКОНЮКА Івана Васильовича (посмертно) — сержанта
ДОРОХІНА Івана Дмитровича — старшого солдата
ДУБОВИКА Геннадія Валентиновича — майора
ЄРОШЕНКА Сергія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта
ЄФІМОВА Олега Олександровича — старшого солдата
ІВАНОВА Едуарда Геннадійовича — молодшого сержанта
КАЛЕНЮКА Олександра Миколайовича — солдата
КАПІНУСА Микиту Володимировича — молодшого сержанта
КАРБІВНИЧОГО Сергія Васильовича (посмертно) — солдата
КЕДУ Дмитра Юрійовича (посмертно) — солдата
КІКОТЯ Павла Васильовича — солдата
КІОРА Олега Ігоровича — старшого матроса
КОВАЛЕНКА Миколу Миколайовича — полковника
КОЛОТИЛА Олександра Ілліча (посмертно) — старшого сержанта
КОНОНЕНКА Віталія Олександровича — молодшого лейтенанта
КОНОПЛЕВА Павла Костянтиновича (посмертно) — солдата
КОРЖОВСЬКОГО Олега Валерійовича — старшого сержанта
КОРНАФЕЛЯ Євгенія Вадимовича (посмертно) — матроса
КОСТИРКУ Андрія Івановича (посмертно) — солдата
КОСТЮШКА Олександра Миколайовича (посмертно) — сержанта
КРАСОВА Дмитра Володимировича (посмертно) — матроса
КРУКА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата
КУЦЕНКА Миколу Олеговича (посмертно) — лейтенанта
КУЧЕРЕНКА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
ЛАДИЖЕНСЬКОГО Олександра Васильовича (посмертно) — старшину
ЛАПТЄВА Павла Валерійовича — солдата
ЛИСЕЧКА Антона Ігоровича (посмертно) — сержанта
ЛОБОДУ Миколу Миколайовича — старшого солдата
ЛУК’ЯНЦЯ Ігоря Леонідовича — старшого солдата
МАНСУРОВА Андрія Сергійовича (посмертно) — сержанта
МАСАНА Юрія Юрійовича — сержанта
МАТНЯКА Олександра Васильовича — старшину
МЕЛЬНИКА Богдана Борисовича — майора
МЕЛЬНИЧЕНКА Сергія Васильовича — старшину
МІРОШНИЧЕНКА Олександра Володимировича — старшого сержанта
МОИСЕЄНКА Володимира Миколайовича (посмертно) -сержанта
МОХТАНА Євгена Юрійовича — старшого сержанта
НАГОРНОГО Сергія Михайловича (посмертно) — старшого солдата
НЕБЕЛАСА Дениса Володимировича — старшого лейтенанта
НОВИЦЬКОГО Анатолія Олеговича (посмертно) — сержанта
ОЛІЙНИКА Артема Олександровича — майора
ПАВЛЮЧЕНКА Сергія Миколайовича — солдата
ПЛАТОНОВА Сергія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
ПЛЮЩА Михайла Вікторовича (посмертно) — солдата
ПОСТОЛА Володимира Андрійовича — солдата
РИБАЛКА Віталія Миколайовича — підполковника
РОЛІКА Максима Васильовича — капітана
СМЄЛОВА Артема Іркиновича — старшого лейтенанта
СТЕПАНЦЯ Андрія Анатолійовича — молодшого сержанта
ТИХОМИРОВА Олександра Вікторовича — старшину
ФАНДЄЄВА Андрія Олександровича — підполковника
ХАСАНОВА Хашима Ісмаїловича — сержанта
ЦЕХОВСЬКОГО Дмитра Олександровича — солдата
ЦИСЕЛЬСЬКОГО Валентина Володимировича — старшого прапорщика
ЧИГРИНА Олександра Івановича (посмертно) — сержанта
ШАПЧЕНКА Олега Петровича — майора
ШЕЛУДЬКА Геннадія Леонідовича — полковника
ШКОДІНА Сергія Анатолійовича — старшого мічмана
ШКУРАТА Євгена Олександровича — підполковника
ШКУРКА Олександра Вікторовича — майора
ШУЛЬГУ Андрія Олександровича (посмертно) — солдата
ШУМОВА Олега Вікторовича — підполковника
ЯКИМЦЯ Петра Олеговича — полковника
ЯРОША Руслана Феліксовича — старшого сержанта
Нагородити орденом Данила Галицького
КИЯНА Костянтина Миколайовича — підполковника
ЛОБУНЦЯ Романа Павловича — полковника
Нагородити медаллю «За військову службу Україні»
БАГЛИКА Олександра Миколайовича — капітана
БОРДЮГА Олексія Михайловича — сержанта
БРЕЖНЄВА Романа Сергійовича — солдата
ГОЛОВАНЯ Євгенія Олександровича — майора
ГОРЯНЦЯ Владислава Олексійовича — солдата
ГРИЦАЙЧУКА Миколу Васильовича — підполковника
ГРЮКОВА Микиту Сергійовича — старшого солдата
ДЕВЕТ’ЯРОВА Павла Салімовича — солдата
ДЮНІСОВА Володимира Михайловича — солдата
ДРУГОВА Максима Анатолійовича — солдата
ЄВСЕНЄВА Дмитра Леонідовича — старшого солдата
КАПІТУЛУ Володимира Вікторовича — майора
КАРЕВСЬКОГО Олексія Дмитровича — солдата
КАРПЕНКА Володимира Сергійовича — старшого лейтенанта
КЕРІЧЕНКА Дмитра Івановича — старшого солдата
КЛИМЕНКА Олександра Вікторовича — майора
КОВАЛЕНКА Владислава Ігоровича — солдата
КОВАЛЬЧУКА Дмитра Андрійовича — лейтенанта
КОРНІЛОВА Ярослава В’ячеславовича — солдата
КРИЦИНА Олександра Миколайовича — старшину
КУРАМШИНА Наіля Ільдаровича — старшого сержанта
КУЧЕРЕНКА Вадима Леонідовича — сержанта
МАРМУСА Костянтина Вікторовича — молодшого сержанта
НАКРАПАСА Вадима Вікторовича — солдата
ПАНЕЗЬОРОВА Руслана Володимировича — старшого прапорщика
ПОВЕРЖУКА Сергія Ігоровича — старшого солдата
ПРИХОДЬКА Геннадія Миколайовича — солдата
РАПЧИНЮКА Сергія Миколайовича — солдата
СИБІРЯКОВА Андрія Володимировича — солдата
СОБКА Андрія Петровича — старшого солдата
СОБКА Владислава Олеговича — солдата
СОБЧЕНКА Олександра Миколайовича — капітана
СТЕПУ Юрія Анатолійовича — солдата
ТУТЕНКА Сергія Сергійовича — старшого солдата
УСЕНКА Андрія Володимировича — старшого лейтенанта
ЦИМБАЛА Сергія Олександровича — солдата
ЧИВГУ Максима Ілліча — солдата
ЧОРНОБАЯ Анатолія Анатолійовича — сержанта
ЯРОШЕНКА Олега Миколайовича — старшину
Нагородити медаллю «За бездоганну службу» III ступеня
БАНЗЕЛЮКА Андрія Петровича — капітана
МОДЛІНСЬКОГО Сергія Анатолійовича — полковника
ПАШКЕВИЧА Антона Олександровича — старшого лейтенанта", — йдеться у Документі.