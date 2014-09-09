У Любліні розпочалось багатонаціональне навчання "Кленова арка-2014"

Україну на цьогорічному навчанні представляють майже 20 офіцерів з командування сухопутних військ ЗС України, Академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного, однієї з вітчизняних аеромобільних бригад.

Після підняття державних прапорів країн-учасниць на офіційній церемонії відкриття командир багатонаціональної бригади полковник ЗС Польщі Даріуш Соботка, який проводить навчання, висловив сподівання, що цьогорічний захід стане черговим кроком до вдосконалення взаємосумісності підрозділів та набуття ними спроможностей щодо виконання завдань із забезпечення миру і безпеки в тих регіонах нашої планети, де виникатиме потреба.

Під час першої фази навчання, яка триватиме 4 дні, для учасників буде організовано та проведено цілий комплекс навчальних заходів із особливостей оперативного планування та прийняття рішень за стандартами армій Північноатлантичного альянсу, а також проведено необхідні інструктажі з застосування засобів імітаційного моделювання, систем управління тощо.

Впродовж другого тижня основна увага буде спрямована на підготовку штабу багатонаціонального батальйону, який складатиметься з військовослужбовців з Литви, Польщі та України. Вони виконуватимуть завдання миротворчої тематики в одній із вигаданих країн відповідно до сценарію навчання. Сам сценарій розроблений з урахуванням можливих викликів та загроз, які мають місце у різних регіонах сучасного світу. В ролі головних інструкторів та посередників працюватимуть досвідченні офіцери та сержанти ЗС Канади, за плечима яких участь у багатьох миротворчих операціях в різних куточках нашої планети.

За словами представника Командування Високомобільних десантних військ Збройних Сил України полковника Володимира Юданова, цьогорічне навчання є не лише важливим заходом у сфері міжнародного військового співробітництва, але й має неабияке практичне значення для всіх учасників.

"Серед військовослужбовців ЗС України, які беруть участь у навчанні, є чимало офіцерів - учасників антитерористичної операції", - підкреслив офіцер. — Спілкуючись із своїми іноземними колегами, вони поділяться досвідом проведення реальних військових операцій, зокрема, боротьби з незаконними збройними формуваннями в умовах так званої "гібридної війни", коли противник окрім військової техніки та озброєння широко застосовує засоби інформаційно-психологічного впливу та пропаганди, нехтує добробутом цивільного населення та нормами міжнародного гуманітарного права.

Для надання навчанню більшої реалістичності під час розробки його сценарію враховувались новітні методи проведення інформаційних операцій, здійснення інформаційної протидії, співробітництва з місцевим населенням, засобами масової інформації тощо. Також у рамках підготовки офіцерів штабу до кваліфікованих та адекватних дій в інформаційному полі, миротворчих та стабілізаційних операцій у ролі групи підігравання спільно з канадськими фахівцями працюватимуть українські офіцери з відповідними фаховою підготовкою та досвідом.

Окрім того, військовослужбовці Українського війська роблять вагомий внесок в організацію та проведення заходу в цілому. Так, фахівці з 270 відділу імітаційного моделювання бойових дій Сухопутних військ ЗС України надають своїм польським колегам допомогу в налаштуванні високотехнологічного обладнання та проведення навчання на високому фаховому рівні.

Проведення навчань серії "Кленова арка" є важливим етапом у створенні та діяльності литовсько-польсько-української миротворчої бригади.