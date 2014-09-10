В дніпропетровському військовому госпіталі отримали допомогу 1600 військових

Про це повідомив начальник медичної частини військового госпіталю підполковник медичної служби Олег Поляков, говориться на сайті Міністерства оборони.

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"Наразі, у госпіталі проходять лікування понад 150 поранених, травмованих та хворих учасників АТО. Всім військовослужбовцям була надана своєчасна кваліфікована спеціалізована медична допомога", - розповів офіцер.

Перебуваючи на лікуванні у Дніпропетровському військовому госпіталі, захисники Вітчизни отримують весь спектр необхідної хірургічної допомоги, різнопланове медикаментозне, фізіотерапевтичне лікування тощо.

Слід відзначити, що завдяки злагодженій роботі груп швидкого реагування, мобільним госпіталям, працівникам аеропорту, співробітникам медичної служби аеропорту, міських лікарень Дніпропетровська - у військовому госпіталі не було втрачено жодного пацієнта.

Для проведення лікування та реабілітації поранених, військовий госпіталь окрім оновлення застарілої медичної апаратури, повністю забезпечений всіма необхідними медичними препаратами, спеціалістами та якісними харчовими продуктами.