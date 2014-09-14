Війська берегової оборони ВМС України проводять навчання

Зазначені заходи проводяться в умовах раптовості постановки підрозділам завдань, постійної зміни обстановки і місця дій. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі командування українських ВМС.

Сьогодні, 14 вересня, пройшов перевірку на спроможність виконувати завдання за призначенням протитанковий артилерійський дивізіон військ берегової оборони. Здійснивши із району міста Одеси багатокілометровий марш у визначений район, протитанкісти розосередилися на місцевості, зайняли вогневі позиції і провели заняття з вирішення вогневих завдань.Читайте такожВ понеділок на Львівщині почнуться українсько-американські військові навчання

Артилеристи здійснили ураження танків, бронетранспортерів та іншої броньованої техніки «противника». «Усі підрозділи успішно впоралися з поставленими завданнями», - зазначив тимчасово виконуючий обов’язки начальника управління берегової та територіальної оборони Командування ВМС ЗС України полковник Сергій Пасічник.

За його словами, артилеристи по раптовій команді діяли впевнено і тактично грамотно. Як додав офіцер, позитивним також є те, що водії розрахунків отримали додатковий досвід транспортування артилерійських систем вдень і вночі, особовий склад розрахунків покращив навички щодо експлуатації і бойового застосування штатної техніки підрозділу. «Дуже важливо, що особовий склад підвищив свої спроможності в плані вчасного виявлення цілей і оперативного вжиття заходів щодо якнайшвидшого їх враження», - зазначив полковник Пасічник.Читайте такожУ Чорному морі завершилися українсько-американські навчання Sea Breeze-2014 (фоторепортаж)

Як також повідомили у прес-центрі, наступного тижня військовослужбовці протитанкового підрозділу продовжать відпрацювання завдань на одному із полігонів бойової підготовки.