Із Харкова до зони АТО доставлено понад 15 тис. тонн тилового майна

Як повідомили УНІАН у харківському регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України, забезпечення тиловим майном військовослужбовців в зоні АТО організовує Об’єднаний центр забезпечення (ОЦЗ) тилу Збройних сил України.

За словами командира ОЦЗ підполковника Юрія Середи, з початку АТО харківські тиловики, зокрема, організували доставку до польових таборів на Донбасі близько 360 тисяч сухих пайків та разових раціонів, майже 10 тисяч спальних мішків, понад 6 тисяч бронежилетів та десятки інших видів майна.

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«Приблизно 1 тисячу тонн харчових продуктів та речового майна від загальної кількості ми відправили на Донбас на техніці приватних автопідприємств. При цьому цивільні перевізники погодилися зробити це безкоштовно, і готові й надалі допомагати війську. А цього тижня один з харківських бізнесменів придбав чаю марки «ТЕТ» на суму понад 100 тис. грн. Цей гуманітарний вантаж він також доставив на Схід держави за власний рахунок», - зазначив Середа.

Він додав, що, крім ОЦЗ, доставкою тилового мана до районів ведення бойових дій займаються інші військові частини, установи та благодійні організації.