Із Харкова до зони АТО доставлено понад 15 тис. тонн тилового майна

17:40, 17 вересня 2014
Військо
0 0

Із Харкова до зони проведення антитерористичної операції з початку бойових дій доставлено понад 15 тис. тонн тилового майна.

З Харкова до зони АТО відправили 15 тонн майна / Міноборони України

Як повідомили УНІАН у харківському регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України, забезпечення тиловим майном військовослужбовців в зоні АТО організовує Об’єднаний центр забезпечення (ОЦЗ) тилу Збройних сил України.

За словами командира ОЦЗ підполковника Юрія Середи, з початку АТО харківські тиловики, зокрема, організували доставку до польових таборів на Донбасі близько 360 тисяч сухих пайків та разових раціонів, майже 10 тисяч спальних мішків, понад 6 тисяч бронежилетів та десятки інших видів майна.

Читайте такожХарківщина: фармкомпанія передала препарати для поранених під час АТО

«Приблизно 1 тисячу тонн харчових продуктів та речового майна від загальної кількості ми відправили на Донбас на техніці приватних автопідприємств. При цьому цивільні перевізники погодилися зробити це безкоштовно, і готові й надалі допомагати війську. А цього тижня один з харківських бізнесменів придбав чаю марки «ТЕТ» на суму понад 100 тис. грн. Цей гуманітарний вантаж він також доставив на Схід держави за власний рахунок», - зазначив Середа.

Він додав, що, крім ОЦЗ, доставкою тилового мана до районів ведення бойових дій займаються інші військові частини, установи та благодійні організації.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter