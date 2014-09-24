Бойовики за виїзд в РФ вимагають від чоловіків призовного віку по 2 тисячі гривень - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

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"У Краснодонському районі Луганської області ватажки незаконних збройних формувань продовжують вимагати у місцевих мешканців гроші. Зокрема, з чоловіків призовного віку, що виїжджають на територію Росії, терористи вимагають 2000 гривень за довідку з так званої комендатури", - сказав Лисенко.

Він також зазначив, що через брак грошей у так званих ДНР та ЛНР, на тимчасово підконтрольних бойовикам територіях, терористи за виконану роботу розраховуються з місцевими жителями харчовими пайками.