Міноборони закупить для армії ще 1,3 тисяч бронежилетів за 6,7 млн гривень

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті «Державні закупівлі України».

У повідомленні сказано, що науково-виробниче підприємство «Темп-3000» поставить Міноборони всі бронежилети до 10 листопада цього року.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Міноборони придбало для української армії 36 тисяч бронежилетів «Корсар М3-4» і їх еквівалентів на загальну суму 180,55 млн. грн у підприємства «Темп-3000».

Міністерство оборони України станом на 26 вересня одержало 17,878 млрд грн на фінансування Збройних сил України в 2014 році, що становить 66,1% запланованого обсягу. 9,759 млрд грн припадає на соціальні виплати, а 8,119 млрд грн - на матеріально-технічне забезпечення армії.