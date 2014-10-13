Військові випробувачі виконують парашутні стрибки з новими зразками стрілецької зброї різної складності

Під час стрибків на військовому аеродромі спеціалісти перевірили сучасні способи розміщення та кріплення нових зразків стрілецької зброї до парашутиста-десантника, можливості виконання ним стрибків зі зброєю різної складності на вітчизняних парашутних системах ДПС, «Статус-СН» та «Барс-С», як зі стабілізацією вільного падіння так і без неї, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Результати даної роботи дозволяють урізноманітнити способи та форми застосування Високомобільних десантних підрозділів збройних сил та прийняти на озброєння новітню стрілецьку зброю.