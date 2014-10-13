Військові випробувачі виконують парашутні стрибки з новими зразками стрілецької зброї різної складності
12:47, 13 жовтня 2014Військо
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Фахівці Державного науково-випробувального центру збройних сил, що в Чернігові, провели низку випробувань з метою визначення можливості транспортування та десантування новітніх зразків стрілецької зброї парашутним способом.
mil.gov.ua
Під час стрибків на військовому аеродромі спеціалісти перевірили сучасні способи розміщення та кріплення нових зразків стрілецької зброї до парашутиста-десантника, можливості виконання ним стрибків зі зброєю різної складності на вітчизняних парашутних системах ДПС, «Статус-СН» та «Барс-С», як зі стабілізацією вільного падіння так і без неї, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.
mil.gov.ua
Результати даної роботи дозволяють урізноманітнити способи та форми застосування Високомобільних десантних підрозділів збройних сил та прийняти на озброєння новітню стрілецьку зброю.
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