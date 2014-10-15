У Києві привітали переможців змагань серед збірних загальноосвітніх навчальних закладів "Снайпер столиці"

У змаганнях, які 9 жовтня були проведені на базі Київського професійного ліцею будівництва і комунального господарства, взяли участь 10 збірних команд загальною кількістю понад 100 учасників: команди від районів столиці, збірна команда закладів професійно-технічної освіти Києва, збірна команда Київського військового ліцею імені Івана Богуна, а також команда клубу «Військово-патріотичне виховання».

Організаторами заходу виступили Київська міська організація Товариства сприяння обороні України, Департамент освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації, Київський міський військовий комісаріат, а також Всеукраїнська громадська організація «Громадський рух «За майбутнє».

Читайте такожВійськові ліцеїсти Одеси поклялись захищати УкраїнуПрограма змагань передбачала теоретичний етап, а також демонстрацію учасниками навичок у збиранні-розбиранні макету автомата Калашникова та спорядженні магазину до нього, стрільби з пневматичної зброї.

Переможцем у загально-командному заліку стала команда Деснянського району, друге місце посіла команда Профтехосвіти, третє місце вибороли вихованці Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

Зі словами привітання виступили голова Київської міської організації Товариства сприяння обороні України Борис Пудов, військовий комісар Київського міського військового комісаріату полковник Володимир Кидонь, координатор Всеукраїнської громадської організації «Громадський рух «За майбутнє» Михайло Харечко, викладач предмету «Захист Вітчизни» навчально-виховного комплексу № 209 «Сузір’я», ветеран війни в Афганістані, учасник антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях майор Станіслав Малець. Від керівництва Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України учасників змагань привітав начальник відділу Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України Олексій Сергієнко.

Музичний дарунок переможцям та призерам змагань представив колектив Центрального будинку офіцерів Збройних Сил України.