За час АТО бойовики зруйнували 55 мостів - начальник інженерних військ

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони з посиланням на начальник інженерних військ Збройних Сил України полковника Василя Пекельного.

За його даними, за час проведення АТО терористичними збройними формуваннями було зруйновано 55 мостів. З них 16 — залізничні, 36 — шляхопроводи і автомобільні мости та 3 — пішохідні. Інженерні підрозділи, які беруть участь в АТО, наразі відновили рух на майже десяти з них.

Поблизу окремих мостів на найважливіших транспортних гілках, які зазнали значних руйнувань, наведено понтонні переправи.

Читайте такожТерористи підірвали автомобільний міст у Донецькій областіЗокрема, інженерні війська відновили проїзд 20-метровим автомобільним мостом, який було підірвано ще в липні.

"Терористи, відступаючи зі Слов’янська у липні, підірвали цей автомобільний міст над залізницею. Силами одного з інженерних підрозділів ми частково відновили транспортне сполучення через нього, але цього було недостатньо, і важка техніка та багатотонні вантажівки йшли в обхід. Тепер ми, шляхом встановлення додаткового мосту через зруйновану вибухом частину споруди, який здатний витримати навантаження у 60 тонн, значно підвищили пропускну здатність на цій ділянці автомобільного шляху", - сказав Пекельний.

Під час інженерної розвідки військовослужбовці групи розмінування підрозділів АТО виявили залишки тротилу, які, підриваючи цей міст при відході, залишили по собі терористи, повідомив командир дорожньо-комендантського батальйону Центру дорожнього забезпечення інженерних військ Збройних Сил України підполковник Євген Печура. Зараз мостовий перехід встановлено і проведено його дообладнання.

"Це дасть можливість скоротити маршрут об’їзду для цивільного транспорту і військових колон, підвищити прохідність наших військ, якісно спланувати постачання і доставку особового складу, боєприпасів, продуктів харчування у визначені райони", — підсумував Пекельний.