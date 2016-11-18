Малий і середній бізнес стане потужним стимулом розвитку економіки - Кубів

«В Україні сектор малого та середнього підприємництва обіймає 99% загального числа підприємств і підприємців. Однак ці компанії становлять відносно незначну частку економіки - не більше 15% ВВП, тоді як у розвинених країна цей показник становить до 70% ВВП. Це означає, що розвиток малого і середнього бізнесу стане потужним стимулом розвитку економіки. У Мінекономрозвитку вже розробили стратегію розвитку малого і середнього бізнесу - спільно з міжнародними партнерами, за що я висловлюю їм вдячність», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі до кінця року має намір затвердити стратегію розвитку малого та середнього бізнесу (МСБ) до 2020 року, покликану збільшити роль МСБ в економіці України.

Стратегію буде сконцентровано на шести основних сферах: дерегуляція, спрощення доступу МСБ до фінансування, спрощення податкового адміністрування, підвищення популярності підприємництва, залучення МСБ у зовнішньоекономічну діяльність і забезпечення його інноваційності.