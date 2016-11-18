Влада Полтавщини ініціює компенсацію підприємцям 30 тисяч за кредитами за кожне створене робоче місце

Місцева влада Полтавської області ініціює компенсацію підприємцям 30 тис. грн за банківськими кредитами за кожне створене робоче місце.

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Про це під час регіонального форуму в Полтаві «Україна - країна підприємців» повідомили голова Полтавської обласної держадміністрації Валерій Головко та директор Полтавського регіонального управління «ПриватБанку» Олександр Цись.

"Ми виступили ініціаторами. Зараз шукаємо ресурси" - сказав Головко.

«Сьогодні ми підписали дуже серйозний документ зі зверненням до керівників області. Ми просимо за кожне робоче місце компенсувати по 30 тис. грн. Гроші у місцевих органів є», - повідомив Цись.

Він зазначив, що, якщо підприємець залучив кошти, скориставшись кредитуванням через платформу «ПриватБанку» «Кредити українському бізнесу» під 28% річних, зі щомісячним погашенням кредиту по ануїтету на 150 тис. грн і створив одне нове робоче місце, то загальна сума виплат відсотків за рік становить 43,2 тис. грн, з урахуванням компенсації - 13,2 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, малий і середній бізнес Полтавської області, який скористався кредитуванням через платформу «ПриватБанку» «Кредити українському бізнесу», що акумулює кошти людей, які бажають інвестувати в розвиток підприємництва, отримав фінансування на 38 млн грн.

У Полтаві 18 листопада відкрився перший регіональний форум «Україна - країна підприємців», під час якого місцева влада регіону презентує механізми стимулювання розвитку підприємництва, серед яких - можливість компенсації частини відсотків за банківськими кредитами з коштів місцевого бюджету.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Ключовими акціонерами банку є Геннадій Боголюбов і Ігор Коломойський, що володіють прямо і опосередковано по 45% капіталу банку. Міжнародна банківська група «ПриватБанк» обслуговує понад 22 млн корпоративних і роздрібних клієнтів у 10 країнах світу.