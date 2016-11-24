"Укрцукор" розраховує на швидке відкриття китайського ринку, хоча є складності

Китайські споживачі зацікавилися імпортом українського коричневого бурякового і білого рафінованого цукру в ході продовольчий виставки Anufood China 2016, що дає підстави асоціації "Укрцукор" розраховувати на відкриття китайського ринку для вітчизняних цукровиробників в короткостроковій перспективі, повідомила прес-служба асоціації.

"Ми все ж зуміли зацікавити китайського споживача, зокрема, коричневий буряковий цукор і білий рафінований, який був представлений на нашому стенді, викликав чималий ажіотаж серед відвідувачів", - цитує прес-служба аналітика сировинних ринків та сільського господарства асоціації Василя Долинського.

Згідно з повідомленням, в ході виставки українські цукрові заводи вже отримали перші заявки на постачання своєї продукції на ринок Китаю, і в даний час асоціація формує списки своїх потенційних клієнтів. За даними прес-служби, Україна напрацювала більше 30 бізнес-контактів, серед яких, крім китайських, є також компанії з Шрі-Ланки, Південної Кореї, Лівії, Анголи та Євросоюзу.

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Разом з тим, на даний час існують певні складнощі з прямим виходом українських цукровиробників на китайський ринок. Для цього вітчизняним компаніям необхідно пройти спеціальну процедуру ліцензування, яка є дуже складною та забюрократизованою. Проте проходження цієї процедури дозволить їм поставляти свою продукцію безпосередньо в Китай, а не через Гонконг, як зазвичай.

Згідно з повідомленням, ціни на цукор в китайських супермаркетах в перерахунку на гривню складають від 38 гривень/кілограм.

Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозами асоціації "Укрцукор", Україна до 2016 року збільшить експорт бурякового цукру в 2,2 рази порівняно з 2015 роком – до 250 тисяч тонн.

Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозує, що в 2016-2017 МГ українські заводи вироблять 1,8-1,85 мільйона тонн цукру. Враховуючи рівень перехідних залишків, в міністерстві очікують, що пропозиція на ринку цукру перевищить 2 мільйони тонн, а потреба внутрішнього ринку буде нижчою – на рівні 1,6 мільйона тонн.

У поточному 2016-2017 МР квоти на виробництво цукру в Україні отримали 44 заводу проти 37 минулого сезону.