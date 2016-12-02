У Чернігові розпочався перший регіональний бізнес-форум "Україна - країна підприємців"

Як передає кореспондент УНІАН, у форумі беруть участь близько 120 представників малого і середнього бізнесу Чернігівщини, а також тих, хто мріє про власну справу.

Керівник Чернігівського регіонального управління Приватбанку Ася Бойко зазначила, що більшість громадян України зараз живуть на 50 дол. США у місяць, тоді як стандарти ООН утричі вище. В Україні зростає безробіття, кількість українців, які працюють за кордоном сягає 6-8 млн. осіб. Основною причиною, чому громадяни не відкривають власну справу, є відсутність фінансування.

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Тож Приватбанк разом із партнерами поставив завдання стимулювати розвиток підприємництва та створювати нові робочі місця через програми кредитування малого і середнього бізнесу, а також надання безкоштовних бухгалтерських, юридичних, банківських послуг.

«У вас є ідеї, є мрії. Я вірю у вас. Зробимо Чернігівщину країною успішного бізнесу», - закликала Бойко.

Серед учасників - голова правління регіональної організації УСПП Володимир Козир, заступник міського голови Олександр Ломако, директор обласного центру зайнятості Лідія Падалка, голова місцевого осередку ГО «Всеукраїнське об'єднання підприємців малого та середнього бізнесу» Ірина Березинець та інші.

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У програмі форуму передбачені дискусії бізнесу та представників регіональної влади, надихаючі історії успіху українських підприємців та нові інвестиційні можливості для розвитку малого бізнесу регіону. Під час відкритого діалогу підприємців та влади буде ухвалено низку важливих рішень щодо реальної підтримки малого бізнесу в регіоні. Крім того, учасники форуму отримають з перших рук корисні інструменти для спрощення операційної діяльності, індивідуальні консультації від спеціалістів з реєстрації підприємств, бухгалтерського обліку, податкової звітності, юридичного супроводу діяльності, франчайзингу, електронної комерції тощо.

Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.