У Харкові розпочав роботу бізнес-форум "Україна — країна підприємців"

Як передає кореспондент УНІАН, бізнес-форум відкрився сьогодні, 8 грудня, о 10.00 у конференц-залі стадіону «Металіст».

Основними питаннями форуму стали проблеми створення та підтримки малого та середнього бізнесу в Україні.

Форум складатиметься з трьох панельних дискусій за участю представників влади, керівництва харківського регіонального представництва Приватбанку та місцевих підприємців.

На форум прибули кілька сотень місцевих дрібних та середніх підприємців. Їх привітали виконавчий директор регіонального відділення Українського союзу промисловців і підприємців у Харківській області, голова Ради підприємців Едуард Набока, начальник департаменту державної служби зайнятості України Марія Богуслав, заступник Харківського міського голови Михайло Фатеєв, директор головного регіонального управління Приватбанку у Харківській області Андрій Терещенко.

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Почесні гості наголосили на необхідності розвитку саме вітчизняного підприємництва, яке має стати підґрунтям економічного зростання України.

«Будь-які позики зовнішні, які ми сьогодні беремо, не принесуть нам великого успіху в нашій країні. Вони не зможуть зробити наші вулиці комфортними, не зможуть дати нам достаток. Тому що підприємець, який розміщує інвестиції в нашій країні, перебуває не в нашій країні. Дохід і достаток буде в зовсім іншій державі», - наголосив Терещенко.

Після відкриття форуму його учасники розпочали панельну дискусію «Перспектива розвитку малого бізнесу в Україні: державні програми та підтримка ініціатив».

Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.