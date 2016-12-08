Європейський банк реконструкції та розвитку 13 грудня відкриє офіс у Харкові – УСПП

Європейський банк реконструкції і розвитку відкриє офіс у Харкові 13 грудня.

Читайте такожНа Харківщині Приватбанк за програмою "КУБ" прокредитував малий і середній бізнес на 52 млн грн

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 8 грудня, у Харкові під час бізнес-форуму «Україна – країна підприємців», організованому Приватбанком спільно з Українським союзом промисловців та підприємців, сказав виконавчий директор регіонального відділення Українського союзу промисловців і підприємців у Харківській області, голова Ради підприємців Едуард Набока.

«13 грудня в Харкові відкривається офіс Європейського банку реконструкції та розвитку», - сказав він.

За словами Набоки, із початку року у 15 регіонах України ЄБРР проводить тендери для залучення на партнерських засадах недержавних організацій, у співпраці з якими будуть відкриті офіси.

Він додав, що протягом чотирьох років, як існуватимуть ці офіси, ЄБРР консультуватиме місцевий малий і середній бізнес.

«Цими днями буде ухвалюватися рішення, яка з бізнес-асоціацій Харкова стане партнером ЄБРР. Це чотирирічна програма, які передбачає програми навчання, консультування для малого та середнього бізнесу: як їм розвинути свій бізнес, як вивести бізнес на європейські стандарти розвитку», - сказав він.

Набока також додав, що в Харкові консультаційна програма ЄБРР почне діяти з 1 січня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові, Одесі, Херсоні та Чернівцях розпочали роботу регіональні бізнес-форуми «Україна — країна підприємців».

Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.