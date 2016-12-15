У Запоріжжі міська влада розглядає можливість компенсації підприємцям по кредитах Приватбанку за програмою "КУБ"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 15 грудня, на під час бізнес-форуму «Україна – країна підприємців» повідомив заступник міського голови Запоріжжя Валерій Еделєв.

Нагадаємо, що Приватбанк запустив проект «Країна успішного бізнесу», яким передбачено надання кредитів представникам малого та середнього бізнесу. Згідно даної програми, міська влада може компенсувати відсоток по кредиту.

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«Наші юристи розглянуть цю Програму. Якщо з боку законодавства не буде жодних питань, подальшу долю проекту вирішать депутати міської ради. В мене є сподівання, що ця ініціатива буде підтримана», - сказав Еделєв.

За словами чиновника, за попередніми даними, мова йде про 300 тис. грн, які підприємці Запоріжжя можуть отримати в якості компенсації по відсоткам за позику.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Запоріжжі розпочав роботу перший регіональний бізнес-форум «Україна – країна підприємців», ініційований Приватбанком спільно з Українським союзом промисловців та підприємців.

Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.