У Миколаєві проходить бізнес-форум "Україна - країна підприємців"

Як передає кореспондент УНІАН, бізнес-форум відкрився в 11:30 в залі Миколаївської обласної ради.

Основними питаннями форуму є проблеми створення та підтримки малого і середнього бізнесу в Україні.

Читайте такожУ Запоріжжі міська влада розглядає можливість компенсації підприємцям по кредитах Приватбанку за програмою "КУБ"

На форум прибули місцеві підприємці, представники банківських установ, чиновники облдержадміністрації, голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко, мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

У програмі заходу обговорення розвитку малого бізнесу, взаємодії влади та бізнесу, виступи успішних бізнесменів, які поділяться своїм досвідом. Крім того, будуть озвучені інструменти та лайфхаки для підприємців, а також передбачена панельна дискусія.

Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їхніх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.