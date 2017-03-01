Бізнесу з початку року повернули 17 мільярдів гривень ПДВ

Обсяг відшкодування податку на додану вартість суб'єктам підприємництва з початку року склав 16,997 мільярда гривень.

Про це йдеться у повідомленні Державної казначейської служби України.

Згідно з повідомленням, при цьому досить велику частину суми, 8,562 мільярда гривень, відомство перерахувало за один день – 28 лютого.

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Нагадаємо, що з 1 лютого набуло чинності рішення уряду про порядок ведення єдиного реєстру заявок на відшкодування ПДВ, проте повний перехід на новий порядок буде здійснено до 1 квітня поточного року, а поки діє старий порядок, що передбачає використання даних і висновків Державної фіскальної служби.

Як повідомляв УНІАН, питання відшкодування ПДВ багато років був і залишається однією з головних претензій бізнесу до держави. За минулий рік підприємцям було відшкодовано 94,3 мільярда гривень.

Наприкінці січня поточного року Кабінет міністрів України затвердив новий порядок ведення реєстру відшкодування податку на додану вартість (ПДВ), значно скорочує можливості для зловживань у цій сфері. Механізм відшкодування буде зведений до декількох кроків – подача заявки на відшкодування, публікація цієї заявки в реєстрі, проведення перевірок і погоджень, а також власне відшкодування податку в автоматичному режимі. Термін проведення перевірок і погоджень становитиме не більше 30 днів, а заявки мають подаватися не пізніше 20 числа кожного місяця.

Як очікується, відшкодування стане автоматизованим, щоденним і прогнозованим. Створення та порядок ведення єдиного реєстру відшкодування ПДВ є одним із головних пунктів антикорупційного пакета податкових змін, який був розроблений Мінфіном спільно з бізнесом і незалежними громадськими експертами і отримав публічну підтримку провідних ділових і громадських об'єднань.