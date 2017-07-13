Український бізнес зберігає оптимізм: вірить у гривню та очікує уповільнення інфляції

Індекс ділових очікувань керівників українських підприємств у другому кварталі 2017 року підвищився до 114,3% з 113,3% у попередньому кварталі, при цьому підприємства очікують пожвавлення ділової активності третій квартал поспіль.

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Згідно з повідомленням на сайті Національного банку України, про це свідчать результати чергового опитування керівників підприємств, проведеного Нацбанком у другому кварталі 2017 року.

Регулятор відзначив, що оптимістичні очікування базуються на поліпшення прогнозів респондентів щодо інвестиційних витрат, фінансово-економічного стану підприємств, а також збереження високих очікувань щодо загальних обсягів реалізації продукції.

Опитані НБУ керівники підприємств продовжують очікувати поліпшення макроекономічної ситуації в Україні. В основі їх оптимістичних прогнозів - очікування прискорення зростання обсягів виробництва, пожвавлення ділової активності, продовження уповільнення темпів інфляції та ослаблення девальваційних процесів.

За оцінками керівників підприємств, зростання споживчих цін у наступні 12 місяців становитиме 9,9%. При цьому чотири з десяти респондентів прогнозують, що інфляція не перевищить 9% або знизиться.

Як повідомляв УНІАН, індекс ділових очікувань керівників українських підприємств у першому кварталі 2017 року підвищився до 113,3% з 108,7% у попередньому кварталі.