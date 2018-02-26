Житомиряни стали переможцями Всеукраїнського конкурсу комп'ютерних розробок «Екософт-2018».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

"Із 21 до 23 лютогоу місті Києві пройшов Всеукраїнський конкурс комп'ютерних розробок «Екософт-2018» та відбір на міжнародний конкурс «Infomatrix-2018». Житомир був представлений двома проектами від учнів Житомирської загальноосвітньої школи №17.Як результат - хлопці посіли перші місця в своїх категоріях: Павло Шкаєв здобув 1 місце в категорії «web-розробки», а Даніїл Шмідт - 1 місце в категорії «навчальні програми». Також Шкаєв отримав можливість представити Україну на міжнародному конкурсі «Infomatrix – 2018» в Румунії", - сказано у повідомленні.

Суперниками житомирян були студенти 3-4 курсів різних вишів України.

Також ці двоє житомирян отримали приз глядацьких симпатій.

"Вдруге поспіль учні Миколи Тарасюка - вчителя інформатики загальноосвітньої школи №17- довели, що Житомир може пишатися своїми школярами. Не кожен може двічі потрапити до збірної в «комп'ютерних науках» та двічі посісти перше місце",- зазначають у міськраді.