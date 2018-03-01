На Житомирщині рятувальники допомогли водієві вантажівки, яка зламалася та перекрила рух транспорту

18:21, 01 березня 2018
Разное
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фото пресс-службы ДСНС в Житомирськой области

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

28 лютого о 12:59 до Служби порятунку «101» від поліцейських надійшло повідомлення про те, що на 220 км траси  "Київ-Ковель" в Олевському районі Житомирщини вантажний автомобіль перекрив рух транспорту. А щоб його відбуксирувати, знадобилася допомога рятувальників.

З’ясувалося, що вантажівка «Mercedes» перестала працювати під час руху. Через несправність фура не могла зрушити з місця, чим заважала іншому транспорту. Для того щоб відремонтувати її, рятувальники відвезли водія в місто, аби він купив зламану запчастину, та допомогли її замінити. Також колеса великогабаритного авто були заблокованими. Тож фахівці ДСНС зупинили іншу вантажівку, яка закачала повітря у гальмівну систему та за допомогою троса відбуксирувала «Mercedes» на узбіччя.

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