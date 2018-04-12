Фестиваль «Тиждень австрійського кіно» 2018 оголошує програму

7-й щорічний фестиваль «Тиждень австрійського кіно» стартує в Україні 12 квітня. У цьому році в програму фестивалю ввійшли три повнометражних фільми, зокрема драма україно-австрійського виробництва.

Відкриє фестиваль історична драма «Мадемуазель Параді». Стрічка Барбари Альберт заснована на реальній історії незрячої піаністки Марії Терезії Параді, яка жила у Відні XVIII століття. Після численних спроб відновити зір, її знайомлять із одіозним «лікарем-чудотворцем». Світова прем'єра фільму відбулася в рамках конкурсної програми Platform Міжнародного кінофестивалю в Торонто, європейська – у конкурсі кінофестивалю в Сан-Себастьяні.

Також у програмі фестивалю – драма «Січень – березень» Юрія Речинського, яка створювалася в спільному виробництві Австрії та України. Прем'єра стрічки відбулася в рамках конкурсної програми Роттердамського кінофестивалю, який відомий своєю увагою до новаторського та експериментального кіно.

«Січень – березень» розповідає дві паралельні історії: перша – про молоде подружжя, австрійку Анну та українця Юру, які потрапляють в автомобільну аварію; друга – про батьків головних героїв, зокрема про матір Анни Марту, яка у Відні переживає розлад особистості, викликаний хворобою Альцгеймера. Музику до фільму написав композитор Антон Байбаков, відомий своїми роботами для «Українських шерифів», «Все палає», «Зеленої кофти».

У Києві стрічку особисто представлять режисер Юрій Речинський та виконавиця однієї з головних ролей Ангела Ґрегович. З 19 квітня фільм вийде в український прокат.

Комедія «Мігранти» присвячена двом безробітним друзям, які живуть у сучасному Відні: намагаючись заробити грошей, вони зображують мігрантів для телевізійного шоу. Автори називають фільм «політнекоректною комедією про сучасні кліше, помилкові ідентичності та «справжніх іноземців» – що б це не означало».

Також на гостей «Тижня австрійського кіно» чекає традиційна підбірка найкращих медіаробіт міжнародного фестивалю мультимедійних мистецтв ARS ELECTRONICA. Кіноогляд щорічно проходить в австрійському місті Лінц і презентує передові візуальні технології.

«Тиждень австрійського кіно» пройде в Києві, Одесі та Харкові. Також активісти та керівники кіноклубів зможуть провести покази у своєму місті в рамках проекту «Артхаус Клуб». Для цього потрібно буде подати заявку на сайті club.arthousetraffic.com.

Організаторами фестивалю виступають Австрійський культурний форум та компанія «Артхаус Трафік». Фестиваль вдячний Райффайзен Банку Аваль, надійному фінансовому партнеру, який вже багато років підтримує українські покази найбільш яскравих і резонансних кіноробіт Австрії. Фільми демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Медіапартнери: Фокус, Детектор медіа, Тиждень, oKino, Телекритика, УНИАН, Хорошее кино, Фраза.юа