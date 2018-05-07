13 травня 2018, п’ятниця – неділя

Будинок кіно (Київ, вул. Саксаганського, 6)

З 11 по 25 травня в рамках проекту "Київський Інтернаціонал — ’68 СЬОГОДНІ",в Україні вперше виступлять з лекціями такі видатні філософи та історики сучасності як Жак Рансьєр (Франція), Шанталь Муфф (Бельгія), Аляйда Ассман (Німеччина), Аґнеш Хеллер (Угорщина) та Алєксєй Юрчак (США). Проект "КиївськийІнтернаціонал – ’68 СЬОГОДНІ", що проходитиме у форматі міжнародного форуму мистецтва й знання у Будинку кіно в Києві, досліджує політичний та культурний спадок протестів і боротьби 1968 року, беручи до уваги суперечності цього історичного моменту для Заходу та Сходу Європи з перспективи п’ятдесяти років потому.

"Київський Інтернаціонал – ’68 СЬОГОДНІ" відкриється у п’ятницю, 11 травня, о 19:00 у Червоній залі Будинку кіно лекцією французького філософа Жака Рансьєра «Реполітизуючи французький 68-й». У своїй лекції Жак Рансьєр розгляне цілі та практики революційного руху у Франції 1968 року, які зосереджувалися на співвідношенні між університетською системою та капіталістичним домінуванням і продемонстрували, що означає політика як сила колективного винайдення: винайдення імен, що ламають соціальні ідентичності, та дій, що розривають зв’язки, на яких тримається соціальний консенсус. Такі винайдення зазвичай мисляться як прояви спонтанного та ефемерного бунту. Втім, саме ці моментальні розриви звичного стану речей породжують специфічну темпоральність політики. Мова лекції – англійська із синхронним перекладом на українську.

Жак Рансьєр (Франція, 1940) – філософ, політичний теоретик. Почесний професор факультету філософії Університету Париж VIII, де викладав з 1969 до 2000 року. Багато писав про соціальну емансипацію, літературу, кіно та відношення між естетикою та політикою. Серед найвідоміших його книжок: «Ніч пролетарів» (1981), «Учитель-незнайко» (1987), «Незгода. Політика і філософія» (1994), «Розподіл чуттєвого» (2000), «Кінематографічна байка» (2001), «Розкріпачений глядач» (2007), «Естезис: сцени естетичного режиму» (2011), «Загублена нитка» (2014).

У суботу, 12 травня, о 16:00 у Синій залівідбудеться презентація «Надбудова» амстердамської студії графічного дизайну Experimental Jetset. Маріке Штолк, Ервін Брінкерс та Денні ван ден Дунґен розкажуть про своє дослідження міста як платформи для графічної мови. Вони зосередяться на чотирьох ключових темах свого дослідження: конструктивізмі, Ситуаціоністському інтернаціоналі, русі прово та пост-панку. Колектив проведе презентацію у форматі слайд-шоу із демонстрацією власних робіт. Мова презентації – англійська.

Experimental Jetset (Нідерланди, 1997) – студія графічного дизайну, заснована Маріке Штолк, Ервіном Брінкерсом та Данні ван ден Дунґеном. Зазвичай працюють із друкованими матеріалами та інсталяціями. Брали участь у проектах Міського музею Амстердама, Центру Помпіду, Музею американського мистецтва Вітні та ін. 2007 року значну частину робіт Experimental Jetset придбав Музей сучасного мистецтва у Нью-Йорку. 2015 року Roma Publications (Амстердам) видали монографію під назвою «Висловлювання і контрвисловлювання: нотатки про Experimental Jetset». У 2000–2013 роках Experimental Jetset викладали в Академії Герріта Рівальда (Амстердам), зараз – у ARTEZ Werkplaats Typografie (Арнхем). У 2017 році ЕJ розробили дизайн Київського Інтернаціоналу – Київської бієнале 2017, а у 2018 – проекту Київський Інтернаціонал – ’68 СЬОГОДНІ.

В неділю, 13 травня, о 16:00у Синій залівідбудеться зустріч із хорватським художником Іґорем Ґрубічем. Художник розповість про свій проект «366 ритуалів визволення», що складається з різних мікрополітичних інтервенцій у публічний простір, які він здійснював щодня протягом 2008 і частково 2009 року. Відправною точкою проекту стала 40-ва річниця травня 1968 року: Іґор Ґрубіч відсилає до спадку концептуальних мистецьких практик у колишній Югославії, політичних фільмів Жана-Люка Ґодара та культурних стратегій кінця 60-х та початку 70-х років. Мова події – англійська.

У п’ятницю, 18 травня, о 19:00 відбудеться лекція бельгійської політичної мислительки Шанталь Муфф «Афекти демократії». У ній вона розгляне роль мистецьких практик у створенні афектів, що здатні мобілізувати колективну волю, спрямовану на досягнення демократичного ідеалу. Мова лекції – англійська із синхронним перекладом на українську.

В суботу, 19 травня, о 16:00 відбудеться симпозіум «Жива газета. Спадок Празької весни сьогодні» за участі Збинєка Баладрана, Павла Барші (Чехія), Ладії Ґазової (Словаччина), Віоли Єжкової, колективу «Капітал» (Чехія), Алєксєя Клюйкова (Росія) та видатної угорської філософині Аґнес Хеллер. Учасники симпозіуму, серед іншого, обговорюватимуть одне з найактуальніших питань того часу – чи можливо реформувати соціалістичну модель. Мова події – англійська.

В неділю, 20 травня, о 19:00 відбудуться покази чеських фільмів «Чорне й біле» (1968) Крішни Вішваната й «Фуга на чорних клавішах» (1965) Драгоміри Віганової, а також презентація дослідниці кіно Терези Стейскалової (tranzit.cz) «Режисери всіх країн, єднайтеся!» про амнезію культурного обміну в контексті тимчасового перебування студентів із Неприєднаних країн у Чехословаччині. Також у неділю о 14:00 в художніх майстернях на вул. Сошенка, 33 художні колективи Tokonoma (Німеччина) та Сошенка, 33 (Україна) презентуватимуть спільний проект, робота над яким розпочалася в Касселі під час documenta 14. Мова подій – англійська.

У середу, 23 травня, о 19:00 німецька історикиня та культурна антропологиня Аляйда Ассман прочитає лекцію «1968 у Німеччині: покоління з двома етапами та обличчями». Вона розкаже про історичний внесок покоління німців, народжених між 1940 та 1950 роками, у революційні рухи 1960–1970-х та 1980-х років, що відіграли важливу роль у становленні нової Європи. Мова лекції – англійська із синхронним перекладом на українську.

На завершення проекту, у п’ятницю, 25 травня, о 19:00 відбудеться лекція американського культурного антрополога російського походження Алєксєя Юрчака «Лабораторія майбутнього: тіло Леніна між біохімією та мистецтвом». Він розповість про те, як політичне, мистецьке та біологічне перетинаються в унікальному проекті збереження тіла Леніна та запропонує з такої перспективи поглянути на сучасні іконоборчі рухи, спрямовані на образи Леніна. Мова лекції – російська.

Повний опис програми – за посиланням http://vcrc.org.ua/68-now/.

Адреса локації проекту – київський Будинок кіно (вул. Саксаганського, 6).

Вхід на всі заходи – вільний.

Організатор– Центр візуальної культури (Київ) http://vcrc.org.ua/

Автори емблеми– Experimental Jetset, Амстердам 2018

Інституційні партнери: De Balie (Амстердам, Нідерланди), European University Viadrina (Франкфурт-на-Одері, Німеччина), Krytyka Polityczna (Варшава, Польща), Medusa Books (Київ, Україна), tranzit.cz (Прага, Чехія).

Запідтримки: Bundeszentrale für politische Bildung, Goethe-Institut в Україні, Prince Claus Fund.

Центрвізуальноїкультури (ЦВК)– це незалежна культурна інституція в Києві, що 2018 року відзначає десятиліття свого заснування та залучення у видавничу та виставкову діяльність, наукові дослідження, проведення публічних лекцій, дискусій і конференцій. У 2015 році Центр візуальної культури отримав нагороду Європейської культурної фундації ім. принцеси Марґріт та був організатором Київськоїбієнале 2015 «Київськашкола», яку курували Хедвіґ Заксенхубер та Ґеорґ Шоллхаммер (Австрія). 2017 року Центр виступив організатором та куратором КиївськогоІнтернаціоналу – Київськоїбієнале 2017, в рамках якої відбулася серія виставок, лекцій, дискусій та воркшопів за участі відомих міжнародних мислителів та художників, присвячених дослідженню та віднайденню емансипативного потенціалу в ідеї політичного Інтернаціоналу.

Контакти:

http://vcrc.org.ua/

email: vcrc@vcrc.org.ua

facebook: www.facebook.com/vcrc.org.ua

(093) 035 89 10 Ганна Циба

(097) 436 98 99 Юстина Кравчук