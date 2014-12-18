19-23 грудня виставка «ХУТРОВИЙ ЯРМАРОК» у Києві

на стадіоні «Олімпійський»

На календарі зима, доводиться думати про комфорт для себе о цій порі року. Куди відправитися на пошуки теплого хутряного одягу? Звичайно, на виставку.

Виставка "Хутровий ярмарок» стабільно користується популярністю, пропонуючи відвідувачам широкий вибір хутряних і шкіряних виробів на будь-який смак і гаманець.

Виставка «Хутровій ярмарок» стала місцем зустрічі продавця і покупця, виробника і споживача, можливістю познайомитися з новими модними хутряними колекціями, зробити покупку зі знижкою.

Тут великий вибір жіночих шуб, дублянок, жилетів з хутра норки, рисі, єнота, мутона, лисиці, бобра, соболя, каракуля. Багато нових моделей дублянок і шуб з овчини преміум, нутрії, рекса. Крім того, великий вибір чоловічих і жіночих шкіряних курток, а також головні убори, рукавички, сумки та інші аксесуари зі шкіри за ціною виробника.

Виставка «Хутровій ярмарок» - це місце, де збираються представники хутряної індустрії, щоб показати і запропонувати всім бажаючим свої кращі вироби.

На виставці є можливість почути професійні поради щодо вибору та догляду за хутряними та шкіряними виробами, побачити хутряні новинки сезону 2015 так би мовити «на власні очі».

Виставки-ярмарки на стадіоні «Олімпійський» популярні завдяки широкому асортименту представлених на них товарів і самого місця проведення. Місце дуже зручне - центр Києва. Сам павільйон, в якому проводяться виставки, розташований на території стадіону «Олімпійський» за адресою:

Київ, вул. Велика Васильківська, 55.

Біля стадіону «Олімпійський» є просторі парковки, поруч дві станції метро - «Палац Спорту» та «Олімпійська». Від обох станцій метро легко пройти на стадіон.

Вхід на виставку з 11.00 до 19.00 вільний.

Інформація за телефонами: (044) 362-13-70, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11

www.profexpo.kiev.ua