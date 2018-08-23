У Харкові відбудеться прес-конференція з нагоди річниці заснування Software and Computer Museum

29 серпня, середа, о 12.15 відбудеться прес-конференція присвячена річниці першого в Україні постійного музею програмного забезпечення та комп’ютерів за адресою: м. Харків, проспект Науки, 27-Б, бізнес-центр «Капіталист», 2 поверх.

На прес-конференції журналісти матимуть змогу поспілкуватися з випускниками комп’ютерних курсів, з волонтерами музею та власноруч протестувати прилади з яких починалась ера домашніх ПК і більш сучасні артефакти.

Програма заходу:

12.15 – 13.00 Прес-конференція. Вхід тільки для представників ЗМІ.

13.00 – 13.40 Фуршет. Демонстрація роботи артефактів музею з можливістю протестувати їх власноруч. Вхід тільки для представників ЗМІ.

13.40 Музей відкритий для всіх бажаючих

Музей програмного забезпечення та комп’ютерів - це першій в Україні постійний музей комп’ютерної історії. Музей працює в Харкові та Києві. Окрім безкоштовних екскурсій, одним з основних напрямків розвитку музею є безоплатний навчальний соціальний проект, який втілив засновник музею Антон Трубніков. Проект має наметі навчання людей старшого віку комп’ютерній грамотностіу Харкові та Києві.

Більше 500 студентів стали учасниками безкоштовних курсів;

65 років середній вік студентів напрямку базова комп’ютерна грамотність;

Понад 10 напрямків навчаннядля всіх категорій віку;

Більше 25 волонтерів викладачів.

За рік свого існування завдяки засновникам і співробітникам музею заклад зміг відкрити два відділення у Харкові і Києві, підписати меморандум співпраці з провідними університетами України та отримати визнання серед всесвітньо відомих комп’ютерних музеїв.

Акредитація та додаткова інформація:

Моб.: 067 539 40 25. E-mail: info@sncmuseum.org