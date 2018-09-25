Global Inspiring Forum 2018

Для поціновувачів справжніх знань і прогресивної бізнес-спільноти!

Сьогодні успіх прогресивного бізнесу визначається вмінням прискорюватися і виходити на новий рівень мислення.

Ми віримо, що в цьому світі ми всі провідники. Хтось когось веде до нових горизонтів, нових масштабів і грандіозних результататів.

Об'єднуючи світовий досвід на одній сцені, ми віримо, що можемо стати провідником для кожного з вас.

Саме тому 12 листопада 2018 року на GLOBAL INSPIRING FORUM ми пропонуємо вам пройти шлях від пошуку натхнення і народження ідеї до трансформації ідей в інновації та їх впровадження.

Для цього ми запросили спікерів глобального масштабу, кожен з яких є Експертом (без перебільшення з Великої літери) в своїй області.

I-Innovation: хочете дізнатися, що буде відбуватися зі сітом у найближчому майбутньому?

Як процеси глобалізації та діджіталізаціі змінять контекст майбутнього, і як трансформувати свій бізнес, щоб залишити конкурентів позаду?

Про це вам розповість шведський економіст, бізнес-спікер і режисер документального кіно Юхан Норберг.

I-Idea: не знаєте, де шукати ідеї? Вам здається, що все вже придумано до вас? Світовий експерт з бізнес-креативності Фредрік Харен точно здивує вас і відкриє нові можливості там, де здавалося, що їх уже немає.

I-Inspiration: придумати ідею - це одне завдання, але як зарядити цією ідеєю всю команду? Як домогтися неймовірних результатів від своєї команди, або що таке надихаюче лідерство?

Саме цьому навчить британський спікер Кевін Гаскелл, ex-СЕО таких компаній як BMW, Porche, Lamborgini, які при його керівництві досягли неймовірного зростання прибутку. І секрет цього - люди.

I-Implementation: найпотужніша мотивація завжди була в спорті. Що змушує олімпійських чемпіонів тренуватися кожну секунду? Звідки береться таке сильне бажання надрезультату? Як домогтися такого бажання в бізнесі? Колишній футболіст і нинішній голова данського інноваційного футбольного клубу, бізнес-спікер нового покоління Расмус Анкерсен 6 років подорожував по світу і працював зі світовими атлетами. Отримані знання він успішно застосовує в бізнесі і навчає цьому. Дізнайтеся, як виховати власну зоряну команду чемпіонів.

На одній сцені ми зібрали чотирьох масштабних особистостей, чиї знання просякнуті натхненням і кувалися в сучасному світі інновацій. Вони поділяться цими знаннями, які допоможуть вам пройти СВІЙ шлях від ідеї до результату.

Сьогодні світ змінюється з неймовірною швидкістю! Прискорюйтесь і ви, щоб завжди бути на крок попереду обставин - сформуйте концепцію ваших 4 I: Inspiration, Idea, Innovation, Implementation на GLOBAL INSPIRING FORUM!

GLOBAL INSPIRING FORUM – це джерело ваших переконливих результатів!

ЧЕКАЄМО НА ВАС!

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФОРУМ:https://goo.gl/uBPE6k

Організатор: компанія KA Group – premium business events.