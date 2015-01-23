В Києві 24 січня батьки та діти складуть рекордний Герб і прапор України з кубиків

В Києві 24 січня відбудеться сімейне свято приурочене до Дня Соборності України.

Захід розпочнеться о 12.00 і пройде за адресою: пр. Павла Тичини 1 в ТОЦ « SilverBreeze».

У святковій атмосфері та легкому форматі жителі та гості столиці стануть учасниками проекту «Стань частиною великого!» із символічним значенням – об’єднати українців, закликати всіх до єдності в Україні та встановити рекорд по відтворенню символів Дня Соборності України.

Учасники родинного свята - всі бажаючі дорослі і діти, зберуть Герб і прапор України з кубиків Lego.

«Стань частиною великого!» - це проект-символ, що доводить просту істину: ціле не існує без своїх маленьких часточок, якими і є ми з вами.

Організатори свята ТОЦ « SilverBreeze» та Національний реєстр рекордів України приготували для всіх учасників святкової акції особливi подарунки та сучаснi розваги.

В рамках заходу запланована концертна програма за участі заслуженого академічного ансамблю танцю України ім. П.П. Вірського (дитяча студiя) та учасника шоу «Голос Країни» Нiкiти Алєксєєва. Ведучі свята: Ольга Сумська та Тимур Мирошниченко.

Гості свята - дорослі та діти отримають подарунки.

Запрошуємо всіх на на родинне свято!

Приходьте і приймайте активну участь у видовищному проекті втілення української мрії про єдність, свободу та незалежність. Вiдчуйте себе частиною величезної сім’ї!

Початок прес - заходів для ЗМI о 16:00.

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