Мер Одеси заборонив пересування брудних автомобілів вулицями міста
20:01, 20 березня 2008Разное
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Уже місяць штрафують будівельні машини
|Едуард ГУРВІЦ
Про це мер повідомив на сьогоднішньому засіданні міськвиконкому, передає кореспондент УНІАН.
За словами Е.ГУРВІЦА, Одесу забруднюють не тільки перевізники сипких вантажів, «але й деякі люди, яким байдуже, в якому стані їхні транспортні засоби».
Як зазначив на засіданні начальник муніципальної інспекції з впорядкування Валерій ЗАХАРЧЕНКО, впродовж місяця співробітники Державтоінспекції наклали 443 стягнення на водіїв, які перевозили сипкі будматеріали у відкритому вигляді або проливали рідкий бетон на проїжджу частину. Причому одна з фірм-виробників будматеріалів зобов`язана до 1 травня відновити дорожнє покриття на вулиці Промисловій, розбите її вантажівками.
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