Мер Одеси заборонив пересування брудних автомобілів вулицями міста

Міський голова Одеси Едуард ГУРВІЦ підписав розпорядження, що забороняє пересування брудного транспорту вулицями міста.

Про це мер повідомив на сьогоднішньому засіданні міськвиконкому, передає кореспондент УНІАН.

За словами Е.ГУРВІЦА, Одесу забруднюють не тільки перевізники сипких вантажів, «але й деякі люди, яким байдуже, в якому стані їхні транспортні засоби».

Як зазначив на засіданні начальник муніципальної інспекції з впорядкування Валерій ЗАХАРЧЕНКО, впродовж місяця співробітники Державтоінспекції наклали 443 стягнення на водіїв, які перевозили сипкі будматеріали у відкритому вигляді або проливали рідкий бетон на проїжджу частину. Причому одна з фірм-виробників будматеріалів зобов`язана до 1 травня відновити дорожнє покриття на вулиці Промисловій, розбите її вантажівками.