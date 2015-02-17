У четвер, 19 лютого, об 11:00 годині, у конференц-холлі «Стамбул», готелю «Hilton» (бул. Тараса Шевченка, 30, 3-й поверх) відбудеться міжнародна конференція, у рамках проекту Free Crimea: «Рік окупації Криму: причини, наслідки і перспективи».

Free Crimea реалізується компанією Berta Communications, за підтримки Canada Fund for Local Initiatives (зима 2015 р.)

Міжнародні експерти, українські політики, економічні та політичні експерти, соціологи, історики, представники кримськотатарського народу, журналісти та активісти обговорять наслідки окупації півострова: як змінився Крим за останній рік; план реінтеграції Криму до складу України; порушення прав людини у Криму; економічні злочини Російської Федерації у Криму; а також - можливі сценарії майбутнього Криму.

До участі у конференції запрошені:

Тарас Березовець, ідеолог проекту «Free Crimea», модератор конференції; представники Canada Fund for Local Initiatives;

Озкан Неджаті, президент Європейської асоціації політичних консультантів; турецький політтехнолог (Skype-зв'язок);

О.Яхно,український політтехнолог;

П. Казарін, московський оглядач «Крим.Реалії»;

О.Гончаренко, Народний депутат, голова міжфракційного об’єднання «Крим»;

І.Суслова, Народний депутат;

В. Денисенко, Народний депутат;

О. Кужель, Народний депутат;

О. Духніч, журналіст, «Новое время»;

Є. Богуцька, кримська активістка, блогер;

А. Андросов, національний експерт моніторингової місії ООН з прав людини в Україні;

К. Венцель,офіцер з прав людини моніторингової місії ОБСЄ;

С. Костинський,експерт Кримського інституту стратегічних досліджень;

Є. Кисельов, тележурналіст;

О. Янковський, продюсер ТРК «Чорноморська»;

В.Кіпіані, головний редактор «Історичної правди»;

А. Окара, політичний експерт (Skype-зв'язок);

Д. Денисенко, політичний експерт;

С.Ковальський, координатор руху «Євромайдан - Крим»;

С.Мусаєва-Боровик, головна редакторка онлайн-видання «Українська правда»;

Інна Кузнецова, журналіст «Радіо Свобода»;

В.В'ятрович, голова Українського інституту національної пам'яті;

А. Сенченко,народний депутат VII скликання;

О. Айвазовська, координатор «Опори»;

Д.Білоцерковець, голова департаменту благоустрою КМДА, координатор молодіжного крила партії УДАР;

А. Щекун,координатор кримського Євромайдану;

Ю.Тищенко, голова ради Українського незалежного центру політичних досліджень;

А. Жумаділов, начальник офісу Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу;

Б. Яременко, голова правління «Майдану Закордонних Справ»;

О. Саакян, політолог.

А також - представники Мінсоцполітики, Міграційної служби та дипкорпусу іноземних країн.

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