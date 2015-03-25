«Студентське братство» відкриє експозицію під МОЗ України: факти і докази корупції в Медуніверситеті

26 березня 2015 року об 11.00 біля входу до Міністерства охорони здоров’я України (Київ , вул.Грушевського, 7) розпочнеться акція «Знайди 10 підстав для розірвання контракту з ректором-фігурантом кримінальної справи» , під час якої активісти закличуть Міністра Олександра Квіташвілі оглянути експозицію "виставки документів під відкритим небом", яка називається «Факти і докази незаконної витрати мільйонів гривень ректоратом медуніверситету ім. Богомольця» і підписати наказ щодо проведення комплексної перевірки та відсторонення усіх фігурантів кримінальної справи.

Організатор: ВМГО «Студентське братство», що здійснює «кампанію «Ні!» корупції в медичних вишах» за підтримки МФ «Відродження».

Контакти: 0950314830, 044 5618573, 0631828808.