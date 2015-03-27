У Києві на виставці покажуть "хунту" та "вату"

Концепція експозиції полягає у осмисленні, іронії над міфологічними вимірами інформаційної та культурної війни, що точиться паралельно з прямим військовим втручанням. Представники сучасного мистецтва України та Росії продемонструють, як новий час породив такі само нові образи, смисли. «Ватнік» Антона Чадського – образ саркастичний, злий у своїй безкомпромісній критиці. «Бандерики» Івана Семесюка – образ протилежний, просякнутий добрим гумором та оптимістичною надією на перемогу.

«Бандерик є своєрідною антитезою ватніку, як за формою, за змістом, так і за емоційним забарвленням. Він прагне простих речей – своя земля, своя хата, своя жінка, своя зброя, а ви, дорогі ватні гості, йдіть на...й! Чужого нам не треба, а свого не віддамо. Але головне – бандерик зрозумів, що без болючих і дуже швидких змін діла не буде, і саме тому його актуальне гасло – еволюція, або смерть! Гнучко змінюйся і неодмінно переможеш! В цьому полягає тотальна протилежність неймовірно консервативному ватніку, цьому зашкорублому традиціоналісту і дегенерату», − пояснює Семесюк.

ПРЕС-ТУР о 18:00

У програмі:

ватники в клітці, а на фуршет - для справжніх бандерівців - можливість зжерти одного з ним живцем (у вигляді торту), запиваючи киселем.





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