ТРЦ ART MALL відкриває безкоштовну громадську заправну станцію для електромобілів

У Києві продовжує розширюватися мережа електрозаправок для просування нашої країни на шляху до енергонезалежності та чистоти навколишнього середовища. Один з найкращих та інноваційних ТРЦ України АРТ MАLL встановлює на своїй території безкоштовну заправку для електрокарів. На цій заправці, виробництва української компанії "E-line", всі власники електромобілів зможуть повністю зарядитися від 1 до 4 годин , при цьому провести час за покупками, відпочинком або розвагою дітей в ТРЦ.

Україна перебуває в очікуванні прийняття ВР зміни оподаткування на ввезення електромобілів, що призведе до різкого переходу нашої країни на екологічний транспорт і до появи нової хвилі електромобілістів , компанія "E-line" продовжує розширювати мережу електрозаправок для того, щоб власники електрокарів могли вільно пересуватися по Україні. У спільній програмі з компанією «Tesla club Ukraine» з розвитку електрозаправок в Україні вже відкрито 38 громадських станцій. Цією подією, в очах закордонної громадськості, столиця України продемонструєте себе як потужний, перспективне місто, яке стабільно розвивається і приймає європейські стандарти екології і якості .

Від «Tesla club Ukraine» захід відвідають два представника: Олена Артеменко і Назар Шимоне-Давид. Від "E-line" буде Родін Владислав - власник компанії.

Урочисте відкриття відбудеться у суботу 28 березня о 14-30. Презентація відбудеться на 2 поверсі ТРЦ ART MALL (зона фуд-корту, сцена)

Чекаємо Вас за адресою вул. Заболотного, 37 ТРЦ ART MALL

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