Анонс: V Національний Експертний Форум "Україна. Стрес-тест"

Програма VНаціонального Експертного Форуму «УКРАЇНА. СТРЕС-ТЕСТ»

Київ, 31 березня 2015 року

Бізнес-центр «Парус», вул. Мечникова, 2, 2 поверх

09:00 - 10:00 – Реєстрація учасників і гостей Форуму.

10:00 - 10:15 – Церемонія відкриття Форуму.

10:15 - 11:30 – дискусійна панель «Перша Українська. Рік життя в нових умовах».

Питання до обговорення:

Уроки війни. Як змінилась Україна за рік, що минув від Революції Гідності, анексії Криму Росією та початку війни на Сході;

Можливі сценарії мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Наскільки реальна перспектива політичного вирішення конфлікту на Сході, та чи існує така можливість у принципі?

Альтернативні стратегії. Чи має Україна боротися за Донбас військовими методами?

Анексія Криму та війна на Донбасі як фактор зміни порядку денного міжнародних відносин. Початок «другої холодної» чи «третьої світової»?

Коаліція міжнародної підтримки України. Наскільки ефективними є кроки США та ЄС, які спрямовані на стримування російської агресії в Україні? На що варто очікувати від міжнародних партнерів України в майбутньому?

Перспективи розвитку конфлікту в наступні місяці: локалізація або розширення зони нестабільності?

Учасники панельної дискусії:

Панелісти:

Валентин Наливайченко, голова Служби Безпеки України;

Юрій Стець, Міністр інформаційної політики України;

Арсен Аваков, Міністр внутрішніх справ України;

Пятрас Ауштрявічус, депутат Європейського Парламенту, член Комітету з міжнародних справ ЄП, засновник групи Friends of European Ukraine;

Богдан Яременко, експерт з міжнародних відносин, голова правління фонду «Майдан закордонних справ».

Експерти панелі:Олег Рибачук, Тенгіз Пхаладзе, Дмитро Тимчук, Тарас Березовець, Микола Сунгуровський, Микола Кулеба, Костянтин Матвієнко.

Модератор дискусійної панелі: Пьотр Андрусечко, головний редактор «Українського журналу» (Польща), лауреат премії журналіст року в Польщі в 2014 році.

11:30 - 11:45 – перерва на каву та неформальне спілкування.

11:45 - 13:00 – дискусійна панель «Економіка воєнного часу».

Питання до обговорення:

Чи можливі реформи під час війни?

Аналіз дій економічного блоку уряду за рік, що минув. Сильні та слабкі сторони/кроки;

Чи може Україна прожити без фінансової допомоги міжнародних донорів?

Чи можливий дефолт у нинішньому році? Чому деякі експерти та політики називають цей варіант можливим і корисним в умовах, що склалися?

Зона Вільної Торгівлі та Договір про Асоціацію з ЄС. Чи є фінал у цій історії?

Учасники панельної дискусії:

Панелісти:

Крістін Дюгуен-Клеман, експерт Інституту перспективного прогнозування та безпеки в Європі (Франція);

Пітер Балаш, керівник Групи підтримки України Європейської комісії;

Олег Бахматюк, голова компанії UKRLANDFARMING, бізнесмен;

Сергій Тарута, народний депутат України, бізнесмен;

Дмитро Шимків, заступник голови Адміністрації Президента з питань проведення реформ.

Експерти панелі:Василь Юрчишин, Олег Устенко, Валерій Геєць, Ярослав Юрчишин, Володимир Сиденко, Віктор Суслов, Павел Кухта.

Модератор дискусійної панелі: Еммануель Грінспан, спеціальний кореспондент газети LaTribune (Франція).

13:00 - 13:30 – перерва та фуршет. Спілкування в кулуарах форуму.

13:30 - 14:50 – дискусійна панель «Енергетична безпека. Український контекст».

Питання до обговорення:

Чи реально для України стати енергетично незалежною державою?

Україно-російські газові відносини в умовах кризи;

Альтернативні джерела вуглеводнів для України;

Перспективи проектів з видобутку сланцевого газу в Україні та Східній Європі;

Актуальні реформи українського енергетичного сектору;

Транзит через Україну російських енергоносіїв до Європи;

Місце та роль України в європейській енерготранспортній системі.

Учасники панельної дискусії:

Панелісти:

Микола Мартиненко, Народний депутат України, голова профільного комітету Верховної Ради з питань ПЕК;

Олексій Тимофеєв, генеральний директор «СМАРТ-холдингу»;

Ігор Діденко, експерт з питань паливно-енергетичного комплексу, колишній заступник голови правління НАК «Нафтогаз України»;

Алан Райлі, експерт, професор права CityUniversity (Лондон), науковий співробітник Центру європейських політичних досліджень (Брюссель);

Олексій Лещенко, віце-президент Інституту Горшеніна

Володимир Демчишин, Міністр енергетики та вугільної промисловості України

Експерти панелі:Іван Плачков, Валентин Землянський, Володимир Омельченко, Богдан Соколовський, Роман Опімах, Юрій Корольчук, Михайло Гончар, Юлія Завалішина, Олег Крикавський, Антон Антоненко.

Модератор дискусійної панелі: Алла Єрьоменко, редактор відділу економічної безпеки тижневика «Дзеркало Тижня», експерт з питань енергетики.

14:50 - 15:00 – закриття VНаціонального Експертного Форуму. Фінальне звернення представника Інституту Горшеніна.

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