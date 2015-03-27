«Студентське братство» запитає ректора і думку студентів про факти порушення у Національному медичному Університеті ім.Богомольця

30 березня 2015 року о 10.30 перед входом до ректорату медуніверситету ім.Богомольця (бульвар Шевченка, 13) ВМГО «Студентське братство» розпочне виставку документів «під відкритим небом" «Факти і докази порушень 4 законів керівними особами медуніверситету ім.Богомольця». В рамках заходу (приблизно о 11.00) відбудеться зустріч активістів ВМГО «Студентське братство» - координаторів проекту «Ні!» корупції в медичних вишах» з ректором НМУ Катериною Амосовою. Проект «Ні!» корупції в медичних вишах» здійснюється за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Активісти передадуть документи на розгляд ректору і звернуться до К. Амосової із закликом дати оцінку порушенням посадовими особами НМУ 4-х законів України та 2-х наказів МОЗ і, головне- прокоментувати багатомільйонні збиткі держбюджету від протиправних дій керівників медуніверситету ім.Богомольця. Після спілкування з керівництвом НМУ, активісти проведуть прес-тур для ЗМІ корпусами медуніверситету і нададуть додаткову інформацію про основні правопорушення у НМУ. Під час прес-туру активісти ВМГО «Студентське братство» будуть пропонувати студентам-медикам ознайомитися з документами про факти порушень у медуніверситі. Крім того, ВМГО «Студентське братство» проведе експрес-опитування студентів щодо їхньої думки про факти корупції, про якість та умови навчання у НМУ. Результати опитування студентів мед.університету ім.Богомольця незабаром будуть оприлюднені активістами ВМГО «Студентське братство. Контакти: 0950314830, 044 5618573, 0631828808.